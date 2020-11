Férrea unidad ferrocarrilera en su Día

Hay rechazo absoluto al outsourcing



+ISSSTE tiene recursos que no utiliza





El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana que en cabeza Víctor Flores Morales festejo un aniversario más de la gesta heroica del Héroe de Nacozari, Jesús Corona, dejando patente que en medio de la pandemia y de bloqueos en vías mantiene un desempeño de primer nivel en todo el país, con personal capacitado y de competencia mundial.



Así pese a los bloqueos de las vías férreas en el centro y norte del país, así como al difícil momento económico por el que atraviesa México y ante la prolongada pandemia del Covid-19, los derechos de los trabajadores de la industria ferroviaria que opera en México están seguros, firmes y se cubren puntualmente.



Así lo aseguró, el Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores Morales al encabezar el acto conmemorativo al 113 Aniversario del Día del Ferrocarrilero, el cual se llevó a cabo en la sede nacional del STFRM ante un estricto protocolo de seguridad sanitaria.



El dirigente llamó a sus representados a mantener la unidad, la disciplina y el compromiso de seguir laborando en la industria ferroviaria, considerada como una actividad esencial en este tiempo de emergencia sanitaria, donde demanda el país no dejar de mover las miles de toneladas de carga pesada que entran y salen del territorio nacional.



En su momento, el Secretario Nacional de Organización del STFRM, Francisco Grajales Palacios, al hacer uso de la palabra informó que el líder nacional del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor Flores Morales presentó su informe de labores el cual le fue aprobado, por lo que aseguró los trabajadores del riel seguirán firmes en torno al proyecto sindical de la dirigencia nacional.



Grajales Palacios hizo saber que en las 39 secciones del STFRM se llevaron a cabo, bajo estrictas medidas sanitarias, los actos conmemorativos al Día del Ferrocarrilero que recuerda la gesta heroica de Jesús García Corona, Héroe de Nacozari….



EL OUTSOURCING DEBE DESAPARECER: ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS



Al considerar al outsourcing una mala práctica que ha perjudicado a la base trabajadora, el diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, y secretario general de la CROC, Isaías González Cuevas expresó la necesidad de acabar con este sistema de subcontratación.



Precisó que esta medida apoyará a las y los trabajadores, a fin de que puedan formar parte de las empresas, para de este modo, poder tener acceso a las garantías laborales que el outsourcing no les ofrece.



Afirmó que esta medida de ninguna manera causará la pérdida de plazas laborales, puesto que estas empresas de subcontratación no son generadoras de empleo, ya que esa competencia recae directamente en la unidad económica; es decir, en las empresas.



Destacó que lamentablemente el outsourcing no ofrece derechos laborales a los empleados, como antigüedad, la posibilidad de afiliarse a un sindicato, recibir utilidades o contar con prestaciones; además de que estas empleadoras incumplen con sus obligaciones fiscales.



González Cuevas, expuso que están a la espera de la iniciativa que envíe el Ejecutivo, para analizarla y procesarla en beneficio de los trabajadores de nuestro país.



Asimismo, sobre el escenario que se prevé con el próximo BUEN FIN a realizarse del 9 al 20 de noviembre, hizo un llamado a la conciencia para priorizar y no derrochar adquiriendo artículos que no sean de primera necesidad, sobre todo en tiempos en los que enfrentamos un problema de salud y económico sin precedentes….



PIDE RAMÍREZ PINEDA A SENADORES MODIFICAR LA LEY DEL ISSSTE PARA CONTINUAR SU TRANSFORMACIÓN



Con el fin de brindarle mayor flexibilidad presupuestal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, exhortó a las y los senadores a modificar la Ley del organismo para poder invertir más en mantenimiento, equipamiento e infraestructura médica.



Actualmente, dijo, en el Instituto tenemos recursos guardados por 108 mil millones de pesos, que son de las y los trabajadores, pero no se pueden utilizar porque la propia Ley del organismo nos tiene atados a la contabilidad hacendaria. ’No tenemos la libertad para poder invertir los recursos, está establecido en la Ley del ISSSTE’; dependemos de los recursos que nos apruebe el Congreso para funcionar, subrayó el funcionario.



Ramírez Pineda puntualizó que si se modifica la Ley del ISSSTE, se logrará ’sacarlo de este cajón que está atrapado, en esta contabilidad hacendaria, es la única manera en la cual nosotros vamos a poder usar las cuotas de los trabajadores para invertir en el mejoramiento de todos los servicios a favor de la derechohabiencia’.



Y enfatizó: ’Esta Ley del ISSSTE tiene muchas aberraciones. Dejó de invertir en sus propias instalaciones y empezó un proceso de privatización de los servicios; nos encontramos en estados como Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, que tenemos una cantidad enorme de derechohabientes que no corresponde con la infraestructura para darles servicios. Guerrero ocupa el tercer lugar en derechohabiencia y les aseguro con toda certeza que es el estado que menos infraestructura tiene para atenderlos’, subrayó.



La Ley del ISSSTE nos llevó a la simulación, ’por eso es importante aprovechar este espacio para pedir a ustedes que nos ayuden a revisar la Ley del ISSSTE’, para poder modificarla a fin de que se puedan utilizar mayores recursos que sirvan en la transformación del Instituto para beneficio de 13.5 millones de derechohabientes, pidió a los legisladores.



Recordó que en el 2007 se realizó una reforma a la Ley del Instituto, pero sólo apostó a dos cosas: a sanear el sistema de pensiones del ISSSTE, es decir, que se lo llevara el Gobierno Federal a través del presupuesto de egresos y la otra, a la subrogación de los servicios. Ante esto, recordó, el organismo dejó de invertir en sus propias instalaciones y empezó a darse un proceso de privatización de los servicios.



Dijo que el Poder Legislativo conoce cada junio el Informe Financiero y Actuarial. ’Y lo que vemos año con año es que el déficit de todos los seguros y prestaciones va en aumento porque las cuotas y aportaciones de los trabajadores afiliados son suficientes, y en salud es todavía mayor’.



Lo anterior, añadió, va asociado a que el ISSSTE tiene 1.2 millones de jubilados y pensionados que ya no cotizan, y esta población adulta mayor cada vez más exige más tratamientos en función de su propia edad.



Otro problema serio, señaló Ramírez Pineda, son las deudas estatales. ’Hoy los estados le deben al ISSSTE 63 mil millones de pesos’, y aclaró que la falta de este recurso no le permite al Instituto invertir con oportunidad para dar los diferentes servicios que se deben prestar por ley.



No obstante todo lo anterior, el funcionario federal aseguró que en el ISSSTE se ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar cada uno de los servicios, principalmente en áreas médicas que nos permitan identificar y aplicar los mejores tratamientos de salud, de alta calidad y con sentido humano, buscando siempre el bienestar de las y los mexicanos y sus familias.



Destacó que se han reforzado servicios como cirugías de alta complejidad, también las mínimamente invasivas, oncológicas, robóticas, de trasplantes y la neurocirugía, entre las principales.



Se han aumentado las cirugías robóticas a 532. Éstas permiten, principalmente a los pacientes con cáncer de próstata, el más frecuente en varones, una mejor recuperación y calidad de vida, informó.



Ramírez Pineda detalló que aún con la pandemia, el número de quimioterapias y radioterapias aumentó respecto del año anterior. ’Nuestra área de Oncopediatría incrementó su capacidad en 130 por ciento, y la de Hematopediatría en 43 por ciento. En nuestro Centro Médico Nacional (CMN) ’20 de Noviembre’ se atiende al 90 por ciento de la demanda nacional de cáncer infantil, es decir, 409 niñas y niños, y se ha ampliado la atención a adolescentes y adultos jóvenes’, concluyó…..