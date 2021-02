Ferrocarrileros Refrendan Compromiso de no Parar

Exenta pago de impuestos a comerciantes de Carmen

CIUDAD DE MEXICO a 1q de Febrero del 2021.-Al conmemorar hoy su 88 aniversario, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana refrendó el compromiso de los trabajadores de seguir laborando en medio de la pandemia que golpea la salud pública del país, debido a que el transporte de carga pesada en México, es considerada como ’actividad esencial’.

En acto conmemorativo en la sede nacional de la CDMX, donde inauguró la Gran Explanada STFRM junto con su Comité Ejecutivo Nacional y bajo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud del gobierno federal, el líder nacional del STFRM, Víctor Flores Morales escuchó el mensaje de unidad y fortalecida responsabilidad laboral, enviado por los Secretarios Generales de las 39 secciones sindicales del país.

En cada una de las sedes sindicales, se colocaron mantas alusivas al 88 aniversario del STFRM, donde cada Secretario General Seccional reconoce ’el liderazgo con visión de futuro de Don Víctor Flores Morales y de cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional’. Reiteran que ante la importancia de mover y trasladar diariamente miles de toneladas de todo tipo de productos de los puertos y aduanas al interior del país, los trabajadores ferrocarrileros cumplirán con su compromiso de no parar en apoyo a la economía nacional.

El mensaje, enviado al Comité Ejecutivo Nacional del STFRM, firmado por los 39 Secretarios Generales Seccionales cita que el momento que vive el país y el mundo ante la emergencia sanitaria, ’nos obliga a reinventar el concepto sindical, bajo la protección de los estatutos sindicales que postula el STFRM, el cual busca ser el mejor sindicato de México. Los trabajadores ferrocarrileros seguimos superando la adversidad, debido en buena medida a la unidad y lealtad del gremio para con la dirigencia nacional del STFRM, aseguraron.

Reiteran que lograr los mejores porcentajes de incremento salarial y las prestaciones laborales más sentidas, ha sido conquista de toda la dirigencia. No hemos bajado la guardia al momento de laborar bajo los cuidados y medidas sanitaria ante la pandemia que no cede y la visión laboral y social del Secretario Nacional del STFRM, Víctor Flores Morales al enviar los ’kits’ de seguridad personal a los trabajadores de las 39 secciones y centros de trabajo.

En su momento, el Secretario Nacional de Organización, Francisco Grajales, precisó que dentro del STFRM, el concepto sindical ha sido ampliado hacia lo social en acciones concretas por el Comité Ejecutivo Nacional, dirigidas al cuidado de la salud de los trabajadores. Por ello y ante la emergencia sanitaria no solo se han enviado a lo largo de todo un año los ’kits’ de seguridad personal, sino además se sanitizan las oficinas sindicales y áreas de trabajo, además del apoyo en la atención que requieran los ferrocarrileros afectados por esta pandemia….

ALCALDE EXENTA DE PAGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES A COMERCIANTES LOCALES

Más de 3 mil comerciantes carmelitas serán beneficiados y con ello se ayudará a la reactivación económica de Carmen. ’Realizar acciones que mejoren la calidad de vida de todos los carmelitas ha sido nuestro principal objetivo’, así lo señaló el Presidente Municipal de Carmen, Óscar Rosas González durante el anuncio de la exención de pagos de impuestos, recargos y gastos de ejecución del 2020 a los comerciantes locales.

Previo al anuncio el Alcalde refirió que desde el inicio de su gobierno, ha puesto por encima de cualquier otro interés el bienestar de la gente; añadió que la situación compleja por la que atravesamos como consecuencia de la pandemia COVID-19 demandó esfuerzos adicionales para preservar la salud y la vida de quienes vivimos en la maravillosa tierra.

En ese sentido el Edil dijo que en consecuencia se está realizando todo lo que está al alcance para brindar atención oportuna a la sociedad carmelita y por ello se instaló un módulo COVID-19 que facilita la consulta y tratamiento a la sintomatología de esta enfermedad que nos aqueja.

Rosas González agregó que la pandemia no solo afectó la salud llevándose la vida de muchos de nuestros seres queridos, sino también dejó una ola de desempleo, crisis económica y cierre de empresas locales.

De igual forma el Munícipe explicó que para hacer frente a la crisis, se fomentó la creación de empleos y el fortalecimiento de nuestro comercio local, aportando cinco millones de pesos al Fondo Bancampeche para alcanzar una aportación igual y lograr colocar diez millones de pesos en microcréditos para micro y pequeños negocios de Carmen.

Posteriormente el Presidente Municipal anunció que en virtud de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales decidió expedir una resolución de carácter general que incentive la reactivación económica.

Y por ello informó que se condona al 100% las multas, recargos, y gastos de ejecución, por falta de pago del impuesto predial del Ejercicio Fiscal 2021 y anteriores, además se continuará apoyando a los adultos mayores, personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas con un descuento de hasta el 75% del impuesto predial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

Asimismo detalló que en apoyo de los comercios locales, pequeños y micronegocios se condona el 100% del pago de derechos municipales del Ejercicio Fiscal 2020; beneficiando directamente a más de tres mil pequeños negocios.

También puntualizó que al sector hotelero local al otorgar la condonación del 100% del pago de derechos municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 a los prestadores de servicios de hospedaje locales, quedando exentos las cadenas hoteleras, franquicias y gran turismo.

El Munícipe indicó que a los locatarios se les dará la condonación del 100% del pago correspondiente por derecho de piso en los mercados Alonso Felipe de Andrade, Morelos y de Mariscos durante el Ejercicio Fiscal 2021.

El Alcalde informó que se otorgará la condonación del 100% del pago correspondiente por derecho de uso de vía pública, a comerciantes fijos, semifijos, ambulantes con actividades en el Municipio de Carmen durante el Ejercicio Fiscal 2021.

’En Carmen sí apoyamos la reactivación económica, en Carmen sí nos importan nuestros pequeños y microempresarios’, recalcó.

Por su parte la Presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Carmen, Victoria Álvarez Casanova agradeció al Alcalde por apoyar al sector hotelero porque ya se necesitaba de una verdadera respuesta ante la crisis económica por la que atraviesan.

De igual manera la Presidenta de la Canaco, Josefina Ojeda Martínez, a nombre de todos los comerciantes carmelitas agradeció y reconoció el esfuerzo que hace el Edil carmelita ante la condonación de impuestos, así como también de su misión y visión.

Finalmente la Presidenta de la Asociación de Comerciantes y Microempresarios Isla del Carmen (Comiisca), Juana Lozada Hernández, manifestó que el Presidente Municipal siempre ha escuchado a su sector y reiteró que se siente feliz porque por primera vez un presidente tiene un acercamiento digno y respetuoso hacia ellos.

Estuvieron en el Presídium: Presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Carmen, Victoria Álvarez Casanova; la Presidenta de la Canaco, Josefina Ojeda Martínez; el Presidente de la Canirac, Encarnación Cajún Uc y la Presidenta de Comiisca, Juana Lozada Hernández….

LA CENTRAL SINDICAL INTERNACIONAL CONDENA GOLPE DE ESTADO EN MAYNMAR

La CSI ha manifestado su condena al golpe militar en Myanmar, que el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha calificado como ’un duro golpe para las reformas democráticas’. La consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y el presidente Win Myint han sido detenidos por los militares, que han suspendido además las comunicaciones en casi todo el país.

El ejército tomó el poder en vísperas de la sesión inaugural del nuevo Parlamento, donde la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido liderado por Aung San Suu Kyi, obtuvo una amplia mayoría de los escaños tras los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 2020.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, comentó: ’Debe prevalecer la voluntad popular, y la comunidad internacional tiene que ejercer intensas presiones para asegurarse de que los militares no tengan éxito en su intento de suprimir la democracia una vez más. Nos solidarizamos con el pueblo birmano, su movimiento sindical y las demás instituciones que defienden la democracia en el país. Las acusaciones de fraude electoral por parte de los militares han sido ya rechazadas por la Comisión Electoral de Myanmar y no son sino una excusa utilizada por los generales que buscan hacerse con el poder, sin importarles las consecuencias para la población y para la economía nacional’.

Según la Constitución de Myanmar, el 25% de los escaños parlamentarios están reservados a los militares y la NLD obtuvo una mayoría aplastante respecto a los escaños restantes. El partido USDP, próximo a los militares, logró muy pocos apoyos. No existe evidencia alguna para sustentar la reclamación de fraude electoral.

El cabecilla del golpe, general Min Aung Hlaing, al igual que otros miembros del ejército, tiene considerables intereses comerciales incluyendo acuerdos muy lucrativos con empresas fuera de Myanmar, y ha sido acusado por la ONU de crímenes de guerra en relación con la brutal persecución lanzada contra el pueblo rohinyá y otras minorías étnicas.