Fertilizante ya no se entrega por presión electorera ni por chantajes políticos, es directo a los productores: Pablo Amilcar Sandoval

Tras asegurar que el fertilizante ya no se entrega por presión electorera ni chantajes políticos como sucedía en el pasado, el representante del Gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros informó que las demandas de los campesinos que se manifestaron en Costa Chica ya están siendo atendidas.



En entrevista, Sandoval Ballesteros detalló que a la fecha se han atendido a más de 272 mil beneficiarios del Programa Federal del Fertilizante Gratuito, insumo que no se está entregando a asociaciones ni a líderes, se hace de manera directa a los campesinos.



En ese sentido expresó: "Yo creo que en estos casos como en la Costa Chica podemos corregir rápidamente, lo que hay que corregir, pero también digo dos cosas más, es que no podemos meter gente que no solicitó, si no hicieron su solicitud como cualquier programa social pues no se puede y la otra es que si tienen más de 5 hectáreas no son pequeños productores y por lo tanto no pueden tener este programa, estos son los únicos dos casos", aclaró.



Recordó que en el pasado algunos productores eran excluidos de este programa que era utilizado por organizaciones campesinas para lucrar electoralmente.



"Antes tenías que pertenecer a una organización o afiliación política y eso ya no se está dando, no hay una presión electorera o una presión política en el programa del fertilizante, eso es lo que más preocupaba, vamos minimizando eso, yo espero que este año se estén entregando buenas cuentas", apuntó Sandoval Ballesteros.



Consideró que el programa va a un buen ritmo, pues hasta el momento se tienen 272 mil beneficiarios atendidos y el objetivo es aumentar el padrón, además ya se tienen dispersadas 126 mil 500 toneladas de insumo, aunque aún falta por llegar más al estado para incrementar a más de 252 mil toneladas.



Aunque no descartó que pudieran presentarse errores en la captura de los datos de los nuevos beneficiarios, Sandoval Ballesteros consideró que estos se pueden corregir rápidamente como en el caso de la Región de la Costa Chica.



Pidió a las y los beneficiarios hacer caso a las listas que se publican en los sitios oficiales y que se colocan en espacios visibles para que no haya problemas.