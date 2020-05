Festeja Adela Román dictamen legislativo para sancionar violencia política de género

Al señalar que la violencia política contra las mujeres, por motivo de género, representa un obstáculo que inhibe su participación por cargos de representación popular, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo se manifestó a favor de que el Congreso Estatal apruebe las iniciativas de reforma a las leyes electorales y el proyecto de decreto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, que dictaminaron las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y de Justicia.



’Debe ser tarea de todas y todos garantizar a cada mujer el poder participar en la política sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas’, destaca el pronunciamiento de la alcaldesa porteña, en referencia a la aprobación del dictamen Contra la Violencia Política en Razón de Género, propuesta que salvaguarda los derechos electorales de las mujeres, garantizando su igualdad y ejercicio pleno para que tengan una mayor participación en la agenda política, estatal y municipal.



Asimismo, Román Ocampo hace hincapié en las situaciones de desigualdad y discriminación que imperan en la sociedad, mismas que enfatiza, colocan a las mujeres en condiciones de desventaja social, económica y cultural, empezando por los estereotipos de género que desvalorizan lo femenino y lo asocian con ineficacia, falta de liderazgo, incapacidad de negociación o falta de experiencia política; así como el enfoque a sus cuerpos y roles tradicionales como madres y esposas, considerando erróneamente que las mujeres no son aptas para encabezar un cargo público.



’Como mujer que he estado en diversas áreas del funcionariado público, que he vivido las luchas sociales, hoy presidenta del municipio de Acapulco, les pido a todas las mujeres que se unan a este llamado: que el Congreso del estado de Guerrero apruebe ya estas reformas que definen y sancionan cualquier acto violento en detrimento de la participación política de las mujeres, para garantizar que podemos hacerlo sin ser blanco de guerras sucias y campañas violentas que buscan inhibir y opacar -a veces de la manera más baja y ruin-, nuestras aspiraciones de participar en la vida pública como tomadoras de decisiones’, añade Román Ocampo en su pronunciamiento.



’Nuestros aportes y toma de decisiones son imprescindibles para enfrentar las crisis, como la que vivimos en estos momentos por el COVID-19, y en muchas otras que están registradas en la historia de la humanidad; las mujeres hemos desarrollado estrategias para salir adelante, esta lucha es de todas y para beneficio de la sociedad’, concluyó.