Festeja Delfina Gómez a la niñez mexiquense con funciones gratuitas de la obra ’Peter Pan’, asisten más de 4,800 niñas y niños de todo el EdoMéx

TOLUCA, Estado de México. – En un ambiente de diversión, risas y aplausos más de 4 mil 800 niñas y niños de todos los municipios del Estado de México disfrutaron de las funciones gratuitas de la obra de teatro ’Peter Pan’, organizadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



’Para mí es un honor poder dirigirme a los niños y las niñas y desearles que pasen un divertido Día del Niño y de la Niña, no solamente el día de hoy sino todos los días. Y que a los adultos nos permita reflexionar acerca de la importancia que tiene, como compromiso, de poder encaminar estas generaciones hacia, no solamente que sean buenos profesionistas, sino ante todo que sean buenos seres humanos’ afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Las funciones se realizaron en el Teatro Morelos, en la capital mexiquense, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y los DIF municipales.



La Mandataria estatal explicó que, como un regalo, se logró que la niñez mexiquense y acompañantes disfrutaran esta puesta en escena que narra la historia de Peter Pan, un niño que no quiere crecer y junto con el hada Campanita visita la casa de Wendy y sus hermanos para llevarlos al país de Nunca Jamás, una aventura llena de valores como el amor, la amistad, la fuerza y la unión.



Agradeció a madres, padres de familia, personal del DIFEM y municipios por hacer posible este evento cumpliendo el sueño de miles de niñas y niños.



Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM afirmó que la niñez mexiquense es una prioridad para la actual administración, por lo que estas dinámicas buscan que crezcan fuertes y sanos, e invitó a niñas y niños a conservar la alegría y felicidad que les caracteriza.



Los invitados recibieron juguetes didácticos y educativos, muñecas y muñecos de acción como parte del festejo y del reconocimiento a la infancia, el motor que hace trabajar al Gobierno del Estado de México por un mejor futuro para todas y para todos.