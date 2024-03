Festeja Pedro Ordóñez a mujeres de su asociación ’haciendo fuerte a Texcoco’

El empresario Pedro Ordóñez, festejó en el marco del Día Internacional de la Mujer’ a las más de seiscientas integrantes de su asociación ’Haciendo Fuerte a Texcoco’, con misa, comida y convivencia musical, la cual se realizó en el balneario ’ Las Palapas’, ubicado muy cerca del Molino de Flores en Texcoco.



Al lugar, arribaron cientos de mujeres, muchas de ellas acompañadas de sus madres, hijas y abuelas, quienes participaron en la homilía para agradecer al creador la vida de todas las amas de casa que luchan por mantener a la familia unida, su trabajo y sobre todo el cuidado y amor por sus hijos.

A las festejadas, se les brindó una deliciosa comida tradicional conformada por arroz, pollo y un exquisito mole rojo, que disfrutaron mientras la famosa agrupación ’Los Dandys’, amenizaba la hora de la comida con varios de sus éxitos como ’Gema’, ’Tres Regalos’, ’Cerca del Mar’, entre otros.



’Don Pedro’, cómo así le llaman las mujeres que forman esta estructura de ’Haciendo Fuerte a Texcoco’, supervisó al igual que su esposa Reyna Hernández y sus hijas, cada detalle de este festejo, con la única intención de agradecer el cariño, afecto y respeto que siempre le han brindado.



Una de las asistentes, quien no quiso dar su nombre y pidió mantener sus datos en el anonimato, expresó que se siente muy agradecida con Don Pedro, pues al verse en una situación muy crítica cuando su hijo se enfermó de neumonía y tras el abandono de su esposo, no contaba con un peso en la bolsa, desesperada al ver que su hijo no respiraba bien, acudió con el señor Ordóñez quien de inmediato le apoyó económicamente para que llevara al niño al hospital.



Por ello, existe un gran agradecimiento no sólo a Don Pedro, también hacia su familia, pues si su esposa e hijas no lo apoyaran con esta labor altruista, muchas mujeres no serían apoyadas en esta asociación.