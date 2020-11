Festejos por el Día de Muertos dejarán casi 9mm de pesos de derrama económica: Concanaco Servytur

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 29, OCTUBRE, 2020, 14:08 hrs.

Los festejos por el Día de Muertos dejarían una derrama de casi 9 mil millones de pesos, cifra que representaría el 50 por ciento del monto obtenido en el 2019, como consecuencia de la pandemia sanitaria del Covid-19 que no permitirá que las personas realicen actividades tradicionales de la fecha, que tiene gran arraigo en todo el país.



El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos señaló que este año las festividades por el Día de Muertos serán diferentes, debido a que no se podrá visitar los panteones, situación que es un duro golpe para muchos negocios que esperan esta fecha para obtener sus mejores ventas del año.



En el 2019, recordó, la derrama económica generada por este festejo fue de casi 19 mil millones de pesos, motivada por la compra de insumos y productos relacionados con la tradición de recordar a los difuntos, así como por el recorrido de turistas que decidieron viajar hacia algún destino del país.



Así, dijo, los comercios verán pasar otra tradicional celebración sin obtener las ventas esperadas, con lo cual muchos seguirán en número rojos y que los pondrá en serias dificultades ante la falta de ingresos, que podría prolongarse en algunos sectores hasta el fin de año.



López Campos subrayó que la costumbre de las familias mexicanas por recordar a familiares y amigos fallecidos, en años anteriores, reactivaba al sector terciario de la economía nacional, tanto por quienes acuden a los cementerios, celebran y participan en eventos relacionados con la efeméride, como por quienes aprovechan para salir de paseo.



Precisó que en el 2019 los días de mayor movimiento comercial fueron el 1 y 2 de noviembre, donde los principales giros aumentaron sus ventas, siendo los principales: Flores con 5.1%; hoteles, establecimientos de hospedaje moteles y transporte aéreo y terrestre en 4.1%; ropa (con disfraces, entre otros), 3.3%; restaurantes 3.1%; alimentos, abarrotes, bebidas y tabaco, 3.0% y esparcimiento (Cines, parques de diversiones, etc.) 2.8%.



El dirigente empresarial reiteró que la situación este año será diferente, pues las restricciones que hay en la mayoría de los estados del país evitará que las familias organicen reuniones o viajen a algún lugar a pasar esa fecha.



Apuntó que destinos turísticos que atraían a visitantes por esta celebración como Pátzcuaro y Janitzio, Michoacán, así como la Ciudad de México con su desfile de catrinas no generarán derrama económica adicional en esta ocasión.



Sin embargo, se prevé que algunos giros como los de comidas, flores y otros artículos que se usan en los altares tengan demanda, porque los mexicanos son fieles a sus tradiciones y festejarán en familia, asentó.