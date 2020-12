Cuca, Los Estrambóticos, La Castañeda, Sekta Core, Resorte Y Fidel Nadal Entre Los Primeros Confirmados



Un nuevo festival ha nacido listo para emerger como la vanguardia de un movimiento rockero que ha hecho una selección con lo mejor de las bandas que siguen protagonizando una historia rica en ritmos que convergerán por un solo día en el municipio de Cuautitlán Izcalli, es así que Cuca, Los Estrambóticos, La Castañeda, Sekta Core, Resorte y Fidel Nadal son los primeros confirmados de una pléyade de bandas que se irán destapando en la semanas siguientes y que augura un festín musical único capaz de satisfacer a los gustos más exigentes. De este modo, la primera edición del festival Regente se celebrará el próximo Sábado 15 de Mayo a partir de las 11 de la mañana, en Río Chiquito s/n Colonia El Cerrito, en Cuautitlán Izcalli, muy cerca del Tren Suburbano Cuautitlán. Los boletos ya están a la venta en primera fase en $300.00 en Black Velvet Tatto, Toxic Cosmopol, Under Barber Shop, Mezcalería La Capitana y el Tianguis Cultural del Chopo en el puesto de Pepe Lobo y en línea a través del Sistema Supertaquilla.com







Luego de más de tres décadas de trayectoria, una de las bandas más emblemáticas y que ayudó a definir el concepto de rock mexicano como es La Cuca llega al Frontón México para dejar en claro su status de leyendas vivientes. Integrada por José Fors, Carlos Avilez, Nacho ’El Implacable’ González y Alejandro Otaola, llegarán de la mano de su gira XXXPORNOBLATTEA para repetir la hazaña de dejar todo vendido, así como sucedió con gran éxito en su presentación el pasado mes de octubre en el Metropolitan. De este modo y luego de los cambios que han sufrido en su historia, La Cuca se erige como el gran sobreviviente para entregarse con pasión y dedicación en todo lo que hacen. Su camino les ha llevado a pasar de estar cobijados de la mano de una disquera transnacional, para luego ir por el camino de la independencia, manteniéndose fieles a sí mismos y lo mejor áun: sin perder su estilo. Nada los ha detenido y al contrario, siguen con su aplastante sonido al puro estilo del rock and roll.







La Cuca es pues el epíteto central de este intenso y energético concierto que celebra más de tre décadas de vida. Su historia comenzó a finales de 1989 cuando lanzaron su obra sonora ’La Invasión de los Blátidos’ con el cual emprendieron su camino dentro del rock nacional. Posteriormente, viajaron a Inglaterra para grabar su segundo y tercer material, ’Tu Cuca Madre’ ’Ataca de Nuevo’ y ’La Racha’ bajo la producción de Robin Black, quien trabajó con grupos como Black Sabbath y Jethro Tull. Más adelante, gestaron sus álbumes ’El Cuarto de Cuca’ (1996), el CD/DVD en vivo ’Viva Cuca’ (2004) y ’Cuca con Pelotas’ (2006). En 2014, el grupo decidió que era oportuno llamar al guitarrista Alejandro Otaola (La Barranca, Santa Sabina, San Pascualito Rey) y ya con esta nueva alineación lanzaron su sexta producción ’La Venganza de Cucamonga’, que les valió la nominación al Grammy Latino dentro de la categoría de mejor álbum de rock latino. Para el 2017, llegó ’Cuca Vive’, su segundo disco en vivo y que también contuvo su nuevo CD llamado ’Semen’.







25 años hablan por sí solos de una de las bandas más activas de la escena del ska mexicano, Los Estrambóticos, quienes han realizado un viaje largo, y siendo el mes de febrero del 2018 el arranque de su festejo por sus 5 lustros de vida con el cual dieron inicio a 1 Viaje que los llevó a presentarse con gran éxito por Estados Unidos, El Plaza Condesa y rompiéndola en el vigésimo aniversario del festival Vive Latino. En este concierto en el Festival Regente darán un gran repaso de su carrera y con el que pondrán un alto a El Fin de 1 Viaje. Seguramente canciones como La herida, Todo va a estar bien, Oír tu voz, Ciegos de amor, Soñar contigo, De amor nadie se muere, No te quise lastimar, La cerveza y el dolor y más serán las que armen el baile con todo.







La Castañeda es una banda mexicana de rock, originaria de la Ciudad de México, formada en 1989 por Salvador Moreno, Edmundo Ortega, Alberto Rosas, Omar D’León, Oswaldo D’León y Juan Blendl. Es uno de los más grandes exponentes del rock mexicano, que han prevalecido y generado por sí misma una corriente reconocible dentro de la música. Su eterno creativo Salvador Moreno ha desarrollado su carrera musical con un estilo muy particular de rock fusionándolo con otros estilos, que pueden incluir un poco de jazz, blues, hard rock, en momentos rozan con el punk, en algunas canciones se notan leves guiños con el Ska, entre otras corrientes. Con 29 años de carrera, La Castañeda ha creado tendencia con más de nueve producciones musicales, con temas que se convirtieron en canciones de culto para diferentes generaciones y que serán escuchadas en voz de Salvador Moreno en el Festival Regente.







Fidel Nadal es un músico argentino, hijo de esclavos angoleños, que integró junto a Pablo Molina la conocida banda Todos Tus Muertos, creada en la década de los ochenta y separada en el año 2000, luego de seis discos editados. Entre los años 1996 y 2000 también integró la banda Lumumba. Llegando el tercer milenio comenzó su carrera solista con su álbum debut "Canta sobre discos". Sus influencias principales están relacionadas con el reggae y los ritmos afroargentinos. En el año 2008 se produce un quiebre a nivel masivo con el tema "International Love", incluido en el disco del mismo nombre, el cual fué muy popular. Durante 2014 y 2015 regresa después de 14 años con el grupo’ Lumumba’, banda ícono del reggae latinoamericano para tocar en varios países de Latinoamérica y Argentina con gran éxito, sin dejar a un lado su carrera como solista.







En el 2016 se da por fin la reunión histórica con Todos Tu Muertos después de 16 años de ausencia para celebrar el 30 aniversario de fundación de una de las bandas más influyentes del punk/rock/reggae sudamericano, tocando en los festivales más importantes de Latinoamérica como Rock Al Parque, Loolapalooza, Vive Latino, entre otros, recorriendo países como Cuba, México, USA, Colombia, Chile y Argentina. 2017 se viene la gira Europea con TTM, visitando países como España, Alemania y el regreso a Francia después de 20 años en un show mítico frente a la catedral de Bordeaux. 2018 y 2019 se convierten en años donde vuelven las giras como solista y también con TTM Y Lumumba y no es hasta el año 2020 en que lanza su nuevo disco ’Survival Time’ grabado en Jamaica después de su participación en el Festival Vive Latino. Fidel Nadal se ha convertido sin duda alguna en uno de los artistas íconos más activos y versátiles en la escena alternativa latinoamericana de las últimas tres décadas.







