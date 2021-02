FGE: ¿Proteger a Félix Salgado?

En el marco del Día de la Mujer Mexicana, que se conmemorará el próximo 15 de febrero, la diputada local del PRD, Dimna Salgado Apátiga, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) demostrar que no protege al senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta denuncias por violación sexual, ya que existe la sospecha de que la dependencia pretende ’congelar’ el caso.

’La Fiscalía de Guerrero tiene sobre sí la sospecha de propiciar la impunidad al mantener congelada (sic) la denuncia contra un aspirante a la gubernatura, y está obligada a demostrar que no existe un pacto para proteger a este personaje’, señaló desde su curul durante la sesión de este miércoles.

En efecto, la FGE ha actuado con total lentitud respecto a la denuncia por el delito de violación que hay en contra de Salgado Macedonio, un tema que ha llamado la atención no sólo a nivel estatal y nacional, sino a nivel internacional.

Ojalá el fiscal Jorge Zuriel De los Santos Barrila actúe pronto y no siga generando más sospechosismo.

¿O será que le tiemblan las corvas para concluir el análisis de la carpeta de investigación y determinar si procede o no la acción penal contra el virtual abanderado de Morena a la gubernatura?

’Piensa mal y acertarás’, reza un dicho popular.

UN ANTI LOPEZOBRADORISTA EN MORENA

Al que le están lloviendo serias críticas por las posturas políticas que realizó en 2015 y 2016, es al aspirante a la diputación del distrito 01 de Chilpancingo, Héctor Pérez Delgado.

Resulta que éste imberbe político, que además de tapizar con espectaculares varios puntos de la capital del estado (muy al estilo de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros) con su imagen, se inscribió en el proceso interno de Morena.

Al parecer, al neo morenista se le olvidó borrar los tuits que publicó hace algunos años en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que varios usuarios de las redes sociales guardaron para ’refrescarle la memoria’.

El 16 de agosto de 2016, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter publicó: ’Que asco ser de MORENA y ser obradorista’. ¡Zas!

También en ese año (20 de mayo) comentó: ’El loco de Macuspana no entiende que México no lo quiere, ya empezó a recorrer el país. Mejor que se vaya a su rancho la Chingada’.

Al parecer, ya se le quitó el asco a Héctor Pérez, ya que desesperadamente busca ser candidato de Morena en el distrito 01 de Chilpancingo.

El gran problema de éste muchacho –émulo de Armando ’El Jaguar’ Ríos Piter– es que en la dirigencia nacional de Morena ya están indagando su pasado político y las descalificaciones que en su momento realizó contra López Obrador, cuando éste andaba recorriendo el país para fortalecer a su partido y su aspiración presidencial.

El pasado 8 de febrero, el usuario ’Tito’ (@Zurita Carpio) le compartió a Citlalli Hernández Mora, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, quien al día siguiente respondió: ’gracias por compartir. Recibidísimo (sic)’.

ENTRE OTRAS COSAS… El que solamente utilizó a una mujer (Luisa Ayala Mondragón) para cerrarle el paso a otra mujer (Beatriz Mojica Morga) que aspiraba a la gubernatura, es el comisionado del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, Victoriano Wences Real.

Su desprecio a Bety Mojica fue a todas luces evidente, ya que representaba una seria amenaza a sus intereses político-personales. Y doña Luisa Ayala, muy complaciente aceptó jugar el juego del tocayo del asesino del ex presidente Francisco I. Madero.

Hoy por hoy, el nombre de la ex alcaldesa de Olinalá no figura para nada en el proceso electoral, porque Victoriano Wences está acostumbrado a sacrificar a sus amigos y aliados, ya que venderse al mejor postor, le sale muy bien, sobre todo cuando hay elecciones.

