FGJEM asegura a sujeto por el feminicidio de su ex pareja sentimental en Tepetlaoxtoc, aquí el video de su ingreso al reclusorio



Tepetlaoxtoc, Méx, 3 de mayo de 2021.- Elementos de la Fiscalía Especializada de Feminicidio de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) aseguraron a Aarón ’N’ de 30 años de edad, quien es investigado por su probable participación en el asesinato de una mujer quien era su ex pareja sentimental.



El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, donde quedó a disposición de un Juez quien habrá de determinar su situación legal, sin embargo, se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.



La captura de este individuo fue realizada en atención a una investigación iniciada el pasado 28 de abril por del hallazgo del cuerpo de una mujer de 30 años, en un paraje en la colonia San Juan Totolapan, en el municipio de Tepetlaoxtoc.



Derivado de las indagatorias de gabinete y campo realizadas, se pudo establecer que quien la habría asesinado fue su ex pareja sentimental identificado como Aarón ’N’. Los hechos ocurrieron el 26 de abril pasado, cuando ambos caminaban en el camino a San Jerónimo, del mencionado municipio, pero habrían iniciado una discusión; este sujeto habría arrojado a la mujer hacia un barranco, ocasionándole la muerte por un traumatismo craneoencefálico severo.



Con los datos recabados por Policías de Investigación (PDI), el Representante Social solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra del probable partícipe, mismo que fue detenido e ingresado al Penal de la zona.



La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca a este individuo como probable partícipe de algún otro delito, sea denunciado a través del correo electrónico [email protected], al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.