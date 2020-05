FGJEM Cumplimenta orden de aprehensión contra sujeto que habría asesinado a menor de 13 años en Tecámac

Tecámac, Méx, 14 de mayo de 2020.- Elementos de la Fiscalía Regional de Tecámac de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al Penal de Ecatepec a Manuel Alejandro ’N’ alias ’El Orejas’ de 37 años de edad, quien es investigado por su probable participación en el homicidio de un menor de 13 años de edad, reportado como no localizado el pasado 3 de mayo en el municipio de Ecatepec.



​A este sujeto le fue cumplimentada una orden de aprehensión por este homicidio y será un Juez quien determine su situación legal, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.



​La detención de este individuo fue realizada como resultado de los trabajos de investigación y campo llevados a cabo por Policías de Investigación (PDI) de esta Fiscalía Regional, luego de que fue encontrado el cuerpo de la víctima en un terreno baldío de un tiradero de basura, en la colonia Lomas de Tecámac, en el municipio de Tecámac, el día 4 de mayo pasado.



​Dos días antes, el 2 de mayo, el menor de edad salió de su domicilio ubicado en la colonia Ciudad Cuauhtémoc del municipio de Ecatepec, para dirigirse a una vivienda de uno de sus familiares, no obstante, nunca llegó al lugar; en el trayecto habría sido interceptado por el detenido, a quien aparentemente el menor conocía.



Familiares del pequeño acudieron al Centro de Justicia de la zona donde reportaron la desaparición de la víctima, por lo que fue activada una Alerta Amber para su localización.



​De las investigaciones realizadas por personal de esta Institución, fue posible establecer que este sujeto llevó al menor hasta el lugar donde posteriormente fue hallado, en este sitio lo habría golpeado y asfixiado, y le habría robado unos zapatos tenis.



​Derivado del hallazgo, el Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y con los datos recabados, así como testimoniales de vecinos de la zona, esta autoridad solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de Manuel Alejandro ’N’ alias ’El Orejas’, identificado como el probable homicida. Luego de que el mandamiento judicial fue otorgado, elementos de la FGJEM trasladaron al detenido al Penal de Ecatepec.



Durante la investigación se pudo establecer que en el lugar donde pernoctaba el detenido, muy cerca del sitio donde fue hallado el cuerpo del menor, fueron encontrados los tenis que le habría robado el día de los hechos; además, cabe señalar que diversos testigos refirieron haber visto a Manuel Alejandro ’N’ seguir a la víctima cerca del lugar donde posteriormente fue localizado.



La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que en caso de que reconozca al imputado como probable partícipe de algún otro ilícito, sea denunciado a través del correo electrónico [email protected], al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.