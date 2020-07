FGJEM Firma convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del Edomex

Toluca, Méx, 24 de julio de 2020.- El Colegio de Notarios del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) firmaron un convenio de colaboración que permitirá acercar las labores de ambas partes y estrechar los lazos de coordinación para los casos e investigaciones en que se requiera trabajo conjunto.



Durante la firma de este convenio, que se celebró en la sede del Colegio de Notarios del Estado de México en esta ciudad, y bajo las medidas sanitarias recomendadas por las instituciones de salud estatales, el titular de la FGJEM, Alejandro Gómez Sánchez, señaló que la firma de este convenio de colaboración permitirá un trabajo conjunto en diversos casos, como por ejemplo, los que tienen que ver con extinción de dominio.



’Esta es una gran oportunidad para que el Colegio de Notarios del Estado de México y la Fiscalía estatal establezcan esos canales de comunicación y coordinación, y no me queda más que agradecer la plena disposición y la apertura que han tenido con nosotros, para entablar este diálogo y esta coordinación, cuenten ustedes con la Fiscalía General del Estado de México en todo lo que se ofrezca’, señaló.



Gómez Sánchez reconoció además que durante muchos años la relación entre estas Instituciones estuvo en pausa, sin embargo, con la voluntad de los integrantes de ambas partes se avanzará de manera constante.



’Este intercambio, que durante muchos años Ministerios Públicos y Notarios no se entendían, y el que empecemos a entendernos nos abre las puertas para muchas cosas y tener muchas áreas de oportunidad’, agregó.



Por su parte Andrés Hoffmann Palomar, Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, señaló que avanzará la relación entre la FGJEM y los notarios del Estado de México, y próximamente se organizarán diversas sesiones de trabajo entre ambas partes para explicar más a fondo los alcances de la labor notarial.



’Quiero agradecer que esta Institución ha estado a la orden, porque en la vida cotidiana no dejamos de ser ciudadanos y de estar afectados por extorsiones, problemas internos con colaboradores o clientes, lo agradezco en nombre de mis compañeros, estamos agradecidos por la atención que nos han dado, quiero reconocer el valor y la valentía de la Fiscalía del Estado de México’, finalizó.