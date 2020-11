FGR buscaba ficha roja contra Luis Videgaray

NACIÓN 12/11/2020 12:27 Diana Lastiri ACTUALIZADA 15:31



La Fiscalía General de la República con su petición de orden de aprehensión planteó la posibilidad de emitir ficha roja en contra del extitular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para buscarlo en 194 países





Videgaray, un riesgo para investigaciones porque puede alterar pruebas: FGR

Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) desconoce el paradero de Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con su petición de orden de aprehensión planteó la posibilidad de emitir ficha roja en su contra para buscarlo en 194 países.



En la solicitud de orden de captura contra Videgaray por delito electoral, asociación delictuosa, cohecho y traición a la patria, la FGR argumentó que este último delito amerita prisión preventiva de oficio, lo que puede motivar al exfuncionario a mantenerse prófugo de la justicia.



’Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente’, señaló la FGR.



A esto, continuó, se suma que Videgaray Caso no radica en México, pues desde el tres de marzo de 2020 salió del país y no ha regresado.



’Aunado a lo anterior, es un hecho notorio según los medios de comunicación y redes sociales que el imputado se encontraba residiendo en los Estados Unidos de América y laborando en el Instituto Tecnológico de Masachusetts, entidad académica de la que habría renunciado para irse a vir al país de Israel’, refirió.



Por ello, consideró la posibilidad de solicitar una ficha roja a la Interpol para que Videgaray sea buscado en los 194 países que la integran.



’Es precisamente la orden de aprehensión que, de ser expedida, podría dar lugar a la generación de una ‘ficha roja’ para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición’, apuntó.



Añadió que Luis Videgaray tiene facilidades para abandonar el país o permanecer oculto debido a la solvencia económica que tiene, a que su pasaporte está vigente y a la red de ’excolaboradores, contactos y conexiones en el extranjero que tiene y que le podrían auxiliar a salir de México’.



En su petición, la FGR indicó al juez de control que otro elemento que justifica la orden de captura es que por los delitos que está acusado, Videgaray podría enfrentar una condena de hasta 79 años de prisión.



EL UNIVERSAL informó que la FGR se desistió de esta solicitud antes de que el juez del Reclusorio Norte resolviera si concederá o no la orden de aprehensión para perfeccionarla.

Fuentes federales indicaron que además el juez ya le había solicitado a la FGR más datos sobre su acusación.



Sin embargo, el fiscal encargado del caso solicitó al juez de control, Artemio Zúñiga tener por no presentada la petición de orden de aprehensión para complementarla con nuevos indicios.



En consecuencia, una vez que la acusación quede perfeccionada, la FGR podrá volver a requerir una orden de captura contra el también ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Si así lo desea, la FGR puede solicitar nuevamente la orden de captura ante el mismo juez de control.