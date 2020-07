FGR debe investigar a Murillo Karam por fabricación de la ’verdad histórica’.



También pide Bañuelos de la Torre que se indague a altos funcionarios que participaron en esa simulación.



La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que inicie una carpeta de investigación en contra de los altos funcionarios que crearon la ’verdad histórica’, incluyendo al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.



Asimismo, pidió que realice una indagación profunda y amplia sobre las graves violaciones al debido proceso, la obstaculización de la investigación y la manufacturación de la ’verdad histórica’.



La coordinadora del Grupo Parlamentario del PT señaló, en un punto de acuerdo, que con la llegada de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con las y los familiares de las víctimas, así como con la sociedad en general de esclarecer los hechos ocurridos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.



Refirió que el pasado 30 de junio, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que ’se acabó la verdad histórica’ y anunció que se obtuvieron 46 órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios de municipios de Guerrero, por la comisión de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.



Aunado a ello, recordó, el 7 de julio, la FGR dio a conocer que se identificó, mediante pruebas realizadas en la Universidad de Innsbruck, un resto óseo perteneciente al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. El fragmento no fue encontrado en el basurero de Cocula, sino a una distancia de más de 800 metros.



Geovanna Bañuelos aseguró que con estos hechos se derrumba la ’verdad histórica’, ya que el basurero de Cocula fue la pieza clave para sostener la simulación en el anterior gobierno.



La legisladora insistió en la necesidad de que se investigue a los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, para deslindar responsabilidades en la manufactura de una supuesta ’verdad histórica’, incluyendo al ex procurador Jesús Murillo Karam.



Sin duda, la verdad es dolorosa, pero es necesaria para acabar con la impunidad y brindar justicia a las y los familiares de las víctimas. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos solidarizamos con las víctimas indirectas del caso Ayotzinapa y refrendamos nuestro compromiso con la justicia, expresó.



El punto de acuerdo se envió a la Primera Comisión de la Permanente para su análisis y dictamen correspondiente.