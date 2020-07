FGR informa hallazgo de restos de otro de los Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, lejos del basurero de Cocula .

A casi media década de la desaparición, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó hace unos minutos la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas del Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los restos fueron encontrados en un paraje ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero, conocido como ’Barranca de la Carnicería’, a más de 800 metros de donde el exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam y exprocurador de la Republica Jesús Murillo Karam creó la llamada ’verdad histórica’ de la pasada administración.

Jesús Murillo con un pie en la cárcel ya que el descubrimiento implica que ocultó información.

En una conferencia de prensa, el titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, aseguró que la identificación del estudiante la confirmó el Instituto de la Universidad de Innsbruck, en Austria, tras hallar indicios en la nueva investigación iniciada con la actual administración.

El funcionario precisó que estos restos no fueron hallados en el basurero de Cocula, Guerrero, ni en el Río San Juan, como refería la primera investigación oficial del caso Ayotzinapa.

’Este es sin duda un avance de primera relevancia en la investigación. A más de cinco años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el Basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que, pública y judicialmente, sostuvo la anterior administración… esta es una nueva identificación que rompe con la narrativa de una mentira que cerro más posibilidades de buscar y encontrar. Hoy a las familias y a la sociedad les decimos que el derecho a la verdad imperará, la búsqueda de sus hijos seguirá y garantizaremos el derecho a la justicia’, dijo el funcionario, quien aseguró que se enviarán más restos a Innsbruck.

Desde que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) notificó la identificación de Alexander Mora Venancio, en diciembre de 2014, y la de Jhosivani Guerrero de la Cruz, en septiembre de 2015, no se volvió a ubicar algún resto de los jóvenes estudiantes.

De acuerdo con la Unidad Especial, entre el 21 y 29 de noviembre de 2019 se realizó una acción de búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero, conocido como ’Barranca de la Carnicería’, un lugar que se encuentra a más de 800 metros de donde se creó la llamada ’verdad histórica’ de la pasada administración.

En el lugar, las autoridades dijeron haber recuperado 15 indicios, que fueron embalados en el lugar para su procesamiento en presencia de los representantes de las familias y de la misma Comisión Presidencial, para posteriormente analizar si eran propicios para análisis genéticos.

De los 15 restos, seis fueron elegidos por autoridades e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, para enviarlos al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck, en Viena, quien informó que tendría los resultados en entre tres y cinco meses.



’El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la Unidad a mi cargo y al Equipo Argentino que, después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014’, afirmó Gómez Trejo en el mensaje a medios.

El titular de la unidad especial dijo que los resultados fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que terminó su revisión el 4 de julio y coincidió con los resultados, los cuales corresponden a una ’extremidad inferior’.

