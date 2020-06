Fideicomiso, una fuente de generación de conocimiento: Marivel Solís Barrera.



• Realizan parlamento abierto ’Fondos de ciencia y tecnología’ para revisar fideicomisos



• Legisladores, convencidos del papel central de la ciencia y tecnología en el desarrollo de México: González Robledo



La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), apuntó que la Cámara de Diputados debe revisar a profundidad todas las opciones posibles, incluida la de dar continuidad a los fideicomisos para ciencia y tecnología y la posibilidad de adoptar otras figuras que permitan desarrollar los proyectos.



Explicó que los fideicomisos en materia de ciencia y tecnología en el 2019 contaban con un saldo disponible de más de 22 mil millones de pesos, los cuales son operados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para generar conocimiento en ingenierías, economía, matemáticas, química, óptica, astrofísica, entre otras. Además, han servido como fuente primaria de generación de conocimiento y como auxiliar de operación y mantenimiento de los centros de investigación.



Durante el parlamento abierto ’Fondos de ciencia y tecnología’, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, resaltó que una deuda pendiente de este país es invertir más recursos en ciencia y tecnología; la crisis que se vive por la emergencia sanitaria ’nos llama a la reflexión de que tendríamos que invertir mucho más’.



La economía del futuro va a estar más vinculada a la ciencia y la tecnología y ’ahora nuestra salud depende de que la ciencia vaya más rápido que la propagación de los virus’, agregó el diputado.



En el marco del análisis de la iniciativa que reforma diversos ordenamientos legales, entre ellos la Ley de Ciencia y Tecnología que tiene la finalidad de extinguir algunos fideicomisos públicos sin estructura, Delgado Carrillo expresó su convicción porque una de las inversiones más importantes que pueda hacer un gobierno, un Estado, es en ciencia y tecnología. Se está muy lejos de poder acercarse al ’viejo anhelo de llegar a uno por ciento del PIB’.



Explicó que este ejercicio de parlamento abierto es para revisar todos los fideicomisos creados por ley, sin ningún distingo. Aclaró que no se tiene alguna predisposición sobre algunos de los fideicomisos, ’queremos revisarlos, su pertinencia, su transparencia, los apoyos que por ahí se canalizan y la conclusión será que: son buenos instrumentos, que deben de seguir o algunos tendrán que modificarse, algunos desaparecerán’.

Los tipos de fondos en la Ley están establecidos de manera clara

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que el actual mecanismo de la Ley de Ciencia y Tecnología es claro en cuanto a los tipos de fondos que hay, mismos que no pueden ni deben desaparecer. ’Son perfectibles, sin duda, pero lo que tenemos que entender es que hay que simplificar los trámites administrativos, el financiamiento, infraestructura y la formación de capital humano’.



La ciencia no puede esperar, tenemos hoy el pendiente de construir una nueva ley general en la materia porque no hay un país que sobreviva si no atiende la educación, ciencia y tecnología, porque no hay crisis que resista la innovación.