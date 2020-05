Fideicomisos, botín de la 4T

Abandonan desarrollo social e intelectual

La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.

François-Marie Arouet de Voltaire, escritor y filósofo francés.





Morena en San Lázaro pretende quitar el presupuesto a 44 fideicomisos, que en suman 91 mil millones de pesos, entre ellos el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y el Fondo Nacional de Desastres Naturales, con el pretexto de dirigir los recursos a la crisis por la pandemia del COVID-19.



Los fideicomisos son estratégicos muchos de ellos. Es una manera de evitar compromisos del gobierno federal, en el caso del Fondem, para dejarlo en manos de los Estados y después culpar a esos de no atender los ataques de la naturaleza. En el caso de los fideicomisos culturales, es la postura del padre borracho que se gasta el dinero en quedar bien en la calle, pese a que sacrifica a su familia en comprarles libros, cultura y esparcimiento.



Andrés Manuel López Obrador, instruyó en abril pasado a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Oficina de la Presidencia y los tribunales agrarios, el extinguir los fideicomisos. Estos son alrededor de 281 fideicomisos que se habían extinguido y que representaban 250 mil millones de pesos.

Esto aunado al último anuncio sumarían más de 341 mil millones de pesos que quedarían en manos del gobierno.



Esto podría ser una operación desesperada para atender la pandemia y sus consecuencias. Sin embargo, dice que se extinguirán los fideicomisos, pero no hace un análisis detallado de dónde se quedará el dinero; que hará el gobierno con ello.



Ya dio señales que no pretende apoyar a los empresarios para crear empleos o cuando menos para que sobreviva la planta productiva. Todo hace indicar que la Cuarta Transformación quiere salir a repartir dinero para comprar votos para las elecciones del 2021.



El gobierno federal, que enarbola el supuesto que en esta administración no hay corrupción, el motivo de apoderarse de estos últimos 44 fideicomisos, es ’eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia y rendición de cuentas’. De eso no debe preocuparse el Presidente López Obrador, porque la honestidad va de arriba hacia abajo.

Después que la comunidad artística y cultural del país sostuvo una reunión virtual la semana pasada con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, Morena dio marcha atrás la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.



Hubo necesidad que gritaran los destacados cineastas Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, quienes demandaron que se fortalezca al cine mexicano y se tome en cuenta a la comunidad. Además, participaron 75 directores, cineastas, productores, escritores, representantes sindicales y autoridades, puso a temblar a los políticos de Morena.



Pero en el resto de los fideicomisos, en especial los dedicados a apoya a nuestros estudiantes de excelencia para que estudien en universidades extranjeras, simplemente no están en el interés de los morenistas.



La historia de muchos de ellos, así como de priistas y panistas destacados, no ha sido la academia, sino la ’grilla’ desde que pasaron por las escuelas de educación media y superior.



Estimado lector, la figura de los fideicomisos no es el barril sin fondo como dicen en Morena y la 4T. Ha salvado a comunidades enteras en el país y ha generado condiciones de desarrollo para decenas de miles de mexicanos, tras un siglo de existencia. Su fin prevé angustias y abandono a miles de mexicanos en desgracia.



Si ocurrieron abusos, el origen es, como afirma AMLO, ha sido por la corrupción y la falta de supervisión. Pero, en la Cuarta Transformación, eso no ocurre, entonces ¿para qué los desaparecen? La clase está en el destino que quieren darle a ese dinero, que no es precisamente para rescatar a los mexicanos de la pandemia.



PODEROSOS CABALLEROS: Quintana Roo ha tenido más de 80 mil despidos desde que inició la epidemia. El gobernador Carlos Joaquín se comprometió en apoyar a los trabajadores.



En tanto se deciden y llegan las fechas para el retorno a la nueva normalidad, en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, de las Juntas Locales, de Especiales y Tribunales, de Conciliación y Arbitraje del estado, de enero al 15 de mayo pasado, han atendido a 29 mil 739 trabajadores y se han recuperado, a favor de los mismos, un total de 210 millones 847 mil 864 pesos. En todos lados del país, la crisis laboral se extiende.

*** Alsea, de Alberto Torrado, adquirió la plataforma online de comida a domicilio WOW Delivery en la Ciudad de México, con miras a expandirse a toda América Latina.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, Sodexo, bajo el liderazgo internacional de Pierre Bellón, lleva a cabo acciones de ayuda a los sectores más vulnerables a mantener sus negocios e impactar de forma positiva en la economía del país. Asimismo, la empresa reafirma su compromiso de mejorar la Calidad de Vida de sus socios comerciales, clientes y consumidores, facilitando la compra de comida, medicamentos e insumos, a través de sus monederos electrónicos.



