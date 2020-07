Fidel Nadal en vivo desde el Pepsi Center

Gran concierto el que dio Fidel Nadal, el cual fue transmitido por streaming desde el Pepsi Center, evento presentado por REMM, Reactivación del Entretenimiento y de la Música en México



Fidel Nadal de Buenos Aires, nacido el 4 de octubre de 1965, músico y cantante argentino, en los años 1980, integró la banda ’Todos Tus Muertos’ grupo de rock, punk y reggae de Argentina, presento en esta ocasión desde el Pepsi Center un extraordinario concierto, que fue transmitido por streaming, acompañado por el excelente Dj’ Pedro, este acontecimiento es con el objetivo de la reactivación del entretenimiento y la música en México.



Fidel Nadal estuvo muy entusiasmado cantando y bailando con esa característica propia que tiene, de prender al público, con sus excelentes ritmos y letras musicales, dentro de su setlist estuvieron:



Luz y compañía

My princess

Carita de alfajor

Hoy te vine a buscar

Repatriación

Crucial

No aceleres el tiempo

Te robaste mi corazón

Burbujea

Vení

Tú no eres como yo

Fíjate voz

Necesito tu amor

Intensivo

Todo vuelve a su lugar

Emocionado

Siempre para adelante

Vinimos para ganar

International love

Acá y ahora

Linda y bonita

Versión verdadera

Gente que no



Todos estos temas estuvieron excelentemente interpretados por al cantautor Fidel Nadal, exlíder de ’Todos Tus Muertos’ quien demostró que es un gran artista, que sabe dominar un escenario, pues todo el tiempo se está moviendo, saltando y bailando, lo cual hace muy amena su actuación, su música extraordinaria y variada, hacen que sus temas sean del agrado de todo el público, fue un gran acontecimiento desde las instalaciones del Pepsi Center, con un gran audio e iluminación, con lo cual se sintió una gran atmósfera muy grata a la vista y el oído.



Felicitaciones a los organizadores REMM, Reactivación del Entretenimiento y de la Música en México, pues con estos eventos de da auge a la cultura musical y al sano entretenimiento en nuestro país, hay varios conciertos en puerta los cuales iremos difundiendo oportunamente.