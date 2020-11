Fiestas detonan brotes de coronavirus en CDMX

www.guerrerohabla..com



Ciudad de México. 18 noviembre, 2020.-Reiteran autoridades capitalinas el llamado a evitar aglomeraciones y reuniones sociales, ante el riesgo de más contagios.

El aumento de fiestas familiares y reuniones de amigos, previas a las celebraciones decembrinas, ’probablemente ha llevado a una mayor propagación del coronavirus’, dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación al incremento grave en los casos de Covid-19, por lo que hizo un nuevo llamado a los ciudadanos a evitar este tipo de reuniones.



Sheinbaum Pardo expresó que se han observado aglomeraciones en bares y restaurantes, y por eso decidieron finalizar con el programa Reabre, que permitía a los bares ofrecer servicio de restaurante y llevó al gobierno local a reducir en una hora el horario de los restaurantes.



’Es en esos lugares donde hemos visto un incremento en la afluencia de gente y también hacemos un llamado a la ciudadanía a evitar las fiestas privadas’, señaló la mandataria capitalina.



’En estos días en que se están incrementando los casos de Covid-19 es importante que los restaurantes respeten las medidas sanitarias’, dijo.



Otro de las causas de contagios es que cientos de personas concurren a diario al Centro Histórico de la ciudad para hacer compras, o simplemente pasear, sin respetar medidas sanitarias, como la sana distancia o el uso de cubrebocas.



En contraste, aseguró que los centros comerciales no han sufrido grandes aglomeraciones por las ofertas del Buen Fin.



’En general ha habido un buen comportamiento (de los establecimientos). Ayudó mucho el que no fuera sólo un fin de semana (Buen Fin). En algunos lugares hemos visto más gente que en otros, pero no hemos visto grandes aglomeraciones relacionadas con el Buen Fin’.



La capital del país se ha visto como la más golpeada por la enfermedad desde que la pandemia llegó al país, pues es la entidad que concentra más casos acumulados, contagios activos y decesos por coronavirus.