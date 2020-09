Figuras omnipresentes se han apoderado de la política; tienen células en todos los partidos: Igor Aguirre

Al detallar una estrategia que apoya a la ciudadanía con acciones concretas como facilidades a emprendedores, a mujeres jefas de familias y sobre todo a la población infantil, el presidente de Más por Acapulco AC, Igor Aguirre admitió que sí le gustaría participar en los comicios para 2021, sin embargo, reprochó a políticos que calificó como "omnipresentes".



Al ser entrevistado de manera virtual en el Pool de Medios "Guerrero en Redes", señaló que la clase política debe ser renovada y que hay liderazgos que sostienen células en todos los partidos políticos, lo que calificó como la manera tradicional y una añeja usanza que debe cambiar.



El dirigente dijo que es necesario apostarle a la infancia y proveerles de talentos para que el día de mañana sean personas de bien, y relató se le da un juguete a una niña o niño que junte un kilo de pet, esto para inculcar el valor de reciclar.

"Tenemos cinco comedores comunitarios que han funcionando desde septiembre del año pasado, incluso antes que comenzara la pandemia, porque creemos necesario que en las colonias con más necesidades haya acciones concretas que sean permanentes, soy empresario desde hace 10 años y siempre he buscado el bienestar de mi comunidad, más que dinero para desarrollar estrategias se requiere ganas de hacerlo", pronunció.



Sostuvo que su proyecto es financiado de manera propia y que ha trabajado durante años en donde se ha construido una cadena de voluntades.



Hizo especial énfasis al reconocer a las mujeres, quienes hacen doble o triple labor. Ser responsables de la crianza, hacer trabajo doméstico no remunerado y emprender un negocio para sostener a sus familias.



Referente a la consulta ciudadana para investigar antecedentes de corrupción a ex presidentes de México, sostuvo que aunque no apoyó al actual mandatario federal, coincidió en que la corrupción debe ser castigada y que ningún desvío puede ser tolerado en el país.



Abundó que su estrategia no está basada en publicidad exterior como espectáculares y anuncios en camiones, sino en dejar huella y un sello de trabajo en las personas para motivarlos y que consigan el éxito, concluyó.