Filtran millones de contraseñas de Gmail, Outlook, Netflix y más servicios; así puedes saber si eres de los afectados

Una nueva brecha de seguridad permitió a hackers robar correos y contraseñas de distintos servicios entre los que se encuentran Netflix, LinkedIn, Bitcoin y por supuesto accesos al correo electrónico de Gmail, Outlook y Hotmail.



La lista ha sido publicada en foros online en donde se encuentran disponibles el correo y contraseña de los usuarios.



El problema es que en el caso de servicios como Gmail, Outlook y Hotmail estamos hablando de accesos no solo para el correo electrónico, sino también para otros servicios ligados a la cuenta de Google y Microsoft como teléfonos Android, computadoras con Windows y ChromeOS, Xbox, etc.



Por otro lado, muchos usuarios acostumbran a utilizar la misma contraseña para distintos servicios, por lo que el hecho de que una sola cuenta y contraseña se filtren puede poner en riesgo la información en distintas plataformas.



Cybernews mencionó que en 2017 ya había ocurrido una filtración similar en la que se robaron accesos de 1,400 millones de cuentas. Incluso la fuente revela que varias de las cuentas filtradas en 2017 han vuelto a aparecer en esta lista.



¿Cómo saber si tus datos se han filtrado?

Para validar si tus credenciales se han puesto a la venta solo debes ingresar al siguiente enlace y colocar tu correo electrónico de Gmail, Outlook, Hotmail, o cualquier otro que utilices para iniciar sesión en servicios como Netflix, LinkedIn y otras redes sociales.



Si tu información se vio comprometida entonces lo más recomendable es cambiar la contraseña lo antes posible.



Asimismo, es muy importante no usar la misma contraseña para más de 1 servicio, y te recomendamos utilizar un gestor de contraseñas que te permitirá crear y almacenar unas más seguras para que no tengas que recordarlas al momento de iniciar sesión y así no expongas todas tus cuentas en caso de una filtración.



A finales de 2020 NordPass realizó un estudio donde expuso las peores contraseñas utilizadas en 2020. De hecho, es común encontrar varias de estas contraseñas en este tipo de filtraciones, pues los usuarios siguen utilizando passwords como: 123456, password, 123456789, qwerty, abc123, password1, etc.



Otro punto importante es activar la verificación en 2 pasos en todos los servicios donde sea posible, y en el caso de Google, Microsoft, Facebook y Twitter se puede hacer de forma rápida y sencilla.



La verificación en 2 pasos solicita un código de seguridad una vez que se ha ingresado tu contraseña; este código llega por SMS a tu teléfono o se genera desde una aplicación de seguridad como Google o Microsoft Authenticator.