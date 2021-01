Fin de año en Acapulco se ensombrece por la pandemia

www.guerrerohbla.com



01 de enero de 2021.-En Acapulco el cierre nocturno de playas y la consecuente cancelación del tradicional espectáculo de pirotecnia impactaron la ocupación hotelera en el puerto, que apenas supera el 40 por ciento. Entre comerciantes y restauranteros, hay resignación.



Este fin de año, el festejo con fuegos pirotécnicos en el puerto de Acapulco es sin pirotecnia y las playas se cerraron desde las 7 de la noche.



Pocos oponen resistencia al operativo de Protección Civil estatal, marinos y soldados.



’La pirotecnia es una convocatoria natural que hace llegar a muchas personas, miles y miles, lo que hay que evitar en estos tiempos de pandemia son las grandes concentraciones’, Oscar Hernández, Delegado del Gobierno de Guerrero en Acapulco.



El llamado a no congregarse se hace inclusive desde el aire.



Desde hace años, en la playa de Icacos, Héctor Muriel renta mesas y Namsí Ozuna prepara comida, ahora no pudieron vender cenas en la playa para los turistas.



’Se llenaba toda la playa gracias a Dios, lamentablemente este año va a ser así, comentó el empresario acapulqueño Héctor Muriel.



’La temporada decembrina son dos semanas que tenemos para poder recuperar algo para lo que resta del año y esta cancelación nos arruinó todo’, lamentó Namsí Ozuna.



Restaurantes y bares establecidos en las zonas de playa tampoco la están pasando bien, Katan Rodríguez explica que solo reservaron 70 de 450 clientes que logró el fin de año pasado.



’Nunca había visto a Acapulco así en esta temporada de diciembre, pero tenemos que aceptarlo y salir lo más rápido posible de todo esto’, Katán Rodríguez, empresario restaurantero Acapulco.



Los hoteleros explican que la suspensión de la pirotecnia en el puerto provocó cancelaciones en las reservas de cuartos.



’Tenemos más o menos un 30-33 por ciento de cancelación, si te puedo decir que son muchos millones de pesos las pérdidas que el sector empresarial tiene’, informó Javier Saldivar, Vicepresidente de Concanaco.



El impacto de cancelar el espectáculo de pirotecnia se siente más allá de la zona de playa, también en La Quebrada, a pesar de que ahí, los clavadistas seguirán con sus espectáculos esta temporada.



’Hemos tenido un año muy difícil, estuvimos casi tres meses sin trabajar, en semáforo rojo, no hubo trabajo, el cierre de playas afecta mucho a una población ya golpeada por la pandemia, pero pues tenemos que seguir adelante’, Ángel David Castrejón, clavadistas de La Quebrada Acapulco.