Fin de semana negro para Loret: revelan propiedad de lujo y lo cachan difundiendo fakes

El pasado fin de semana, el analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme reveló que el comunicador Carlos Loret de Mola adquirió un ostentoso departamento en Miami, Florida con recursos de la empresa Bedfordbury Group LTD; además, en redes sociales evidenciaron que compartió un video sobre las filas de autos que se hicieron por desabasto de gasolina, pero el cual afirmó que era en protesta hacia AMLO, por lo que lo bautizaron como "Lord Montajes", en alusión al episodio donde montaron la captura en vivo de Florence Cassez por órdenes de García Luna.



A través de sus redes sociales, Jalife dio a conocer que la empresa fantasma Bedfordbury Group LTD ubicada en las Islas Vírgenes Británicas la habría empleado Loret de Mola para lavar dinero.



"Cuándo iniciará la UIF de Santiago Nieto la investigación del presunto lavado de Loretito en las Islas Vírgenes Británicas con su empresa fantasma con la que adquirió un lujoso departamento en Miami, no muy lejos de su socio de montajes y anexos de Genaro García Luna del Cártel de Sinaloa" escribió en su publicación. POLITIBURÓ DIGITAL







Además de la denuncia de Jalife, los tuiteros desmintieron videos compartidos por el presentador de noticias, toda vez que quiso hacer pasar filas de autos por el desabasto de gasolina como filas de protesta, bautizándolo como #LordMontajes en redes:



