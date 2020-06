Fin de semana negro para Loret: revelan propiedad de lujo y lo cachan difundiendo fakes

El pasado fin de semana, el analista geopolítico, Alfredo Jalife-Rahme, reveló que el comunicador Carlos Loret de Mola adquirió un ostentoso departamento en Miami, Florida con recursos de la empresa Bedfordbury Group LTD.



A través de sus redes sociales, Jalife dio a conocer que la empresa fantasma Bedfordbury Group LTD ubicada en las Islas Vírgenes Británicas la habría empleado Loret de Mola para lavar dinero.



"Cuándo iniciará la UIF de Santiago Nieto la investigación del presunto lavado de Loretito en las Islas Vírgenes Británicas con su empresa fantasma con la que adquirió un lujoso departamento en Miami, no muy lejos de su socio de montajes y anexos de Genaro García Luna del Cártel de Sinaloa" escribió en su publicación. POLITIBURÓ DIGITAL