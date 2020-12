Fin del fuero presidencial, electorero

Manejo genial de los tiempos políticos

Positivo, que no existan mexicanos de 2ª

El fuero no debe existir para los políticos





Nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros

Clive Staples Lewis (1898-1963) escritor británico







La semana pasada, el Senado aprobó la eliminación del fuero para el Presidente de la República, senadores y diputados federales, lo que fue festejado por los legisladores de Morena y algunos de oposición, en tanto que fue repudiado por los panistas.



Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esta aprobación de una bandera de campaña?



Hay legisladores de Acción Nacional, que sólo están en contra por estar en contra, ya que no ven el fondo y trasfondo de este cambio en la vida política del país.



Es definitivo que se trata de un paso gigante para democratizar al país. Sin embargo, ¿por qué no lo aprobaron con anterioridad? ¿Por qué lo hacen a unos meses de las elecciones federales?



Todo se enfoca a atraer las candilejas para el partido en el poder. Esto quiere decir que se van a colgar del cumplimiento de una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque dejan en la ambigüedad jurídica los delitos por los cuales será juzgado el líder del Ejecutivo.



Ahora, el Presidente podrá ser juzgado por delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser juzgado cualquier ciudadano común. El procedimiento se seguirá en el Senado.



Esto ocurría en el siglo XIX, de manera similar a los que ahora ocurre en El Perú, donde el presidente puede ser cambiado como si fueran zapatos. Así se creó un clima de inestabilidad política.



Sin embargo, esa prestación que se le dio al Ejecutivo, fue abusada por la mayoría de ellos, en forma insultante, para que en nuestros días llegue a niveles de impunidad que es un insulto a la inteligencia del Pueblo Sabio.



La corrupción debe ser erradicada y esa es la promesa que no ha cumplido, aún, AMLO.



PODEROSOS CABALLEROS



CANACINTRA- SUBCONTRATACIÓN: El presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, reiteró que no está de acuerdo en desaparecer la figura de subcontratación. Porque, dijo, será un duro golpe de las empresas mexicanas y lastre para las inversiones. Luego de la reunión de empresarios y funcionarios del gobierno federal, además del presidente López Obrador, realizada este lunes, comentó que no hay consenso con la iniciativa privada. En tanto, las Comisiones Unidas de Trabajo y Hacienda estaban citadas para ayer martes y todo indicaba que se declararían en sesión permanente esperando la reunión de este jueves con el presidente y posibles acuerdos. No había todavía un dictamen sobre subcontratación.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



TETRA PAK: Ante los cambios en el comportamiento y preferencias del consumidor, Tetra Pak, liderada en México por Robert Graves, impulsa la digitalización de sus envases para convertirlos en un canal interactivo de información que permite mejorar la transparencia y el seguimiento de cada producto de forma individual. A través de la tecnología denominada como Unicode o PICCO, la firma sueca permite que sus envases posean un código QR único para interactuar directamente con los consumidores y obtener análisis e información detallada para aumentar la inocuidad y la calidad de los alimentos, así como la flexibilidad y eficiencia de la producción.







