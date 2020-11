Final de fotografía en elecciones de Estados Unidos detiene rally en bolsas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

Las acciones europeas perdían el impulso de alza esta tarde de viernes, luego de cuatro días de ganancias, reporta la plataforma global de inversiones eToro, en la medida que regresa el confinamiento a Europa. La excepción es el FSTE 100, que reacciona a las noticias de estímulos monetarios por parte del Banco de Inglaterra.



En Estados Unidos, hay noticias de la toma de delantera del candidato demócrata Joe Biden en Georgia y Pennsylvania. De concretarse, la presidencia sería suya. Mientras Trump prepara un desafío legal, bien podríamos ver cierta volatilidad en los próximos días. Ayer las televisoras estadounidenses prácticamente interrumpieron un discurso en donde el presidente insistía en hablar de fraude.



Las bolsas de Estados Unidos abrieron a la baja esta mañana, con el S&P500 en -0.34% y el Nasdaq en -0.6%. Con ello, el rally da indicio de haberse detenido en lo que todos observan el resultado final de las elecciones.



Hay un buen dato económico: las nóminas no agrícolas en Estados Unidos crecieron en 638,000 puestos en octubre, luego del dato revisado de 672,000 en septiembre. Si bien es el menor incremento en cuatro meses, estuvo por encima de las expectativas de 593,000 de los analistas. La tasa desempleo en ese país se sitúa ahora en 6.9%, bajando desde 7.9% en septiembre.



Los mercados continuaron ayer con su repunte inducido por las elecciones, cuando Joe Biden avanzó hacia la presidencia en una carrera prolongada y emocionante. Una vez más, las firmas de tecnología se dispararon, y el sector de TI del S&P 500 subió 3.1%.



El rally del jueves significó que el S&P 500 haya registrado ganancias de más de 1% por cuatro días seguidos. Según la reportera de Bloomberg Sarah Ponczek, eso solo ha sucedido otras tres veces en la historia del índice, y todas sucedieron en los años setenta y ochenta. Desde el comienzo de la semana, el S&P ha subido más de 7%.



Qualcomm crece con optimismo por el 5G



Diez de los 11 sectores del S&P 500 estaban en verde ayer, y los sectores de materiales, consumo discrecional, financiero e industrial subieron más de 2%. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses ganaron 2% o más, y el Nasdaq Composite fue el mayor ganador, con 2,6%. Los fabricantes de chips Qualcomm y Micron impulsaron el alza del Nasdaq, ganando 12.8% y 5% respectivamente, después de que Qualcomm reportara un trimestre que superó las expectativas. "Creemos que las estrellas se están alineando para Qualcomm, con un ciclo global de 5G de varios años que comienza a aumentar", escribieron los analistas de Bank of America en una nota del jueves.



En otras noticias de ganancias, el precio de las acciones de Uber cayó levemente, ya que informó ganancias trimestrales, luego de su aumento del miércoles tras una victoria en su batalla de California para evitar clasificar a los trabajadores como empleados. En el tercer trimestre, la firma dijo que su negocio de comida a domicilio todavía estaba superando a su negocio de viajes, con una caída de los ingresos totales del 18% a $ 3.100 millones año tras año.



Acciones del Reino Unido reaccionan positivamente a las noticias de estímulo del Banco de Inglaterra

El impulso de compra de bonos anunciado ayer por el Banco de Inglaterra fue mayor de lo esperado y, junto con el progreso continuo de Joe Biden hacia la presidencia de Estados Unidos, ayudó a impulsar las acciones del Reino Unido. El banco dijo que anunciar más compras de bonos ahora "debería respaldar la economía y ayudar a garantizar que la inevitable desaceleración de la actividad a corto plazo no se vea amplificada por un endurecimiento de las condiciones monetarias". Además, dijo que ahora espera que la economía del Reino Unido no alcance su tamaño anterior a la pandemia hasta el segundo trimestre de 2022.



El jueves, el FTSE 100 cerró el día con un alza del 0.4%, mientras que el FTSE 250 ganó 0.7%. El FTSE 100 fue liderado por RSA Insurance Group, que saltó más de 40% después de recibir una oferta pública de adquisición. En la parte inferior del índice estaba Rolls-Royce, que cayó dos dígitos después de anunciar otra ronda de recortes de empleos.



Qué Vigilar



CVS: la cadena de tiendas de farmacias y administradora de beneficios ha caído más de 17% en 2020, aunque ha ganado cerca de 10% en los últimos cinco días como parte del repunte más amplio del mercado. La empresa entregará hoy su reporte del tercer trimestre; Un punto clave será el volumen de tráfico sin cita previa en sus tiendas. Actualmente, 21 analistas de Wall Street califican la acción como Compra o Sobreponderar y ocho como Retener.



Marriott International: siguiendo el reporte de su rival clave Hilton a principios de semana, en el que superó las expectativas gracias a la mejora de la ocupación hotelera y al notable progreso en el desarrollo de nuevas propiedades, Marriott International entregará su propio reporte trimestral hoy. Al igual que Hilton, la tasa de ocupación y las noticias sobre el desempeño de las propiedades de la empresa a nivel mundial a medida que las economías reabren serán clave. Los analistas se inclinan por una calificación de Retener en ambas acciones y se prevé que Marriott arroje una pérdida para el tercer trimestre.



Esquina Cripto



Los criptoactivos continúan aumentando a nuevos máximos



Bitcoin ha roto otro máximo, alcanzando los 15,977 dólares durante la noche, su valor más alto desde diciembre de 2017.

El criptoactivo más grande del mundo se ha disparado desde principios de octubre y ha subido alrededor de 45% en el último mes. El criptoactivo no ha alcanzado tales niveles desde su primer aumento monumental de precios en 2017.



Mientras tanto, ethereum también ha experimentado un aumento en su valor, 12% en los últimos siete días, aunque su precio actual de 434 dólares no es tan espectacular como el de bitcoin. El año pasado, ethereum se valoró hasta en 488 dólares a principios de septiembre, pero desde entonces ha tenido problemas.



Finalmente, XRP ha bajado ligeramente durante el último mes. El criptoactivo ahora cotiza en alrededor de 0.25 dólares, aún por debajo de su pico del año de 0.33 dólares en febrero.