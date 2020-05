Finalmente, senadores y diputados podrán realizar sesiones virtuales

Lo que no pudo ni Andrés Manuel López Obrador ni ningún partido por fuerza política, lo logró el coronavirus: obligar al Congreso a validar la realización de sesiones virtuales.



Ante la imposibilidad de obligar a sus legisladores a asistir a sesiones presenciales, debido a la elevada amenaza de contagios, los coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados convinieron que, aunque no está previsto ni en la Constitución o ley o reglamento parlamentario alguno, se podrán realizar con validez sesiones a distancia.



El acuerdo se alcanzó dentro de los trabajos iniciales de la Comisión Permanente.



Ahí se establece que, cuando no se pueda convocar a sesiones presenciales -es decir, con la asistencia física de senadores y diputados miembros de este cuerpo legislativo-, entonces se hará para sesionar a distancia, durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.



Convenido durante la sesión plenaria del pasado viernes 1 de mayo, el acuerdo prevé que, mientras permanezcan vigentes las medidas de aislamiento determinadas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia del Covid-19, la Comisión Permanente podrá celebrar sesiones virtuales para cumplir así con sus obligaciones constitucionales y legales.



Para ello hoy se usarán, indica el acuerdo, las tecnologías de la información y comunicación asociadas a Internet.



Estas sesiones a distancia, sin la asistencia física de los senadores o diputados al recinto donde se desarrolle la sesión formal, se realizarán para la presentación de asuntos que no requieran discusión ni votación, y se transmitirán por el Canal de Televisión del Congreso y a través de las redes oficiales del Senado de la República.



Aclara que el proceso parlamentario para la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, así como el relativo a cualquier asunto que requiera de la deliberación y la votación de la Comisión Permanente, se realizará únicamente en sesiones plenarias presenciales.



Para las sesiones a distancia, la Presidencia de la Mesa Directiva publicará en la Gaceta el citatorio dirigido a sus integrantes, donde se señale el día, hora y plataforma digital de comunicación remota por la cual se llevarán a cabo.



Adicionalmente, remitirá dicho citatorio a través del correo electrónico institucional y, en su caso, por aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp), a través del número telefónico que las y los legisladores hayan señalado para tales efectos.



’Las sesiones a distancia se realizarán con el apoyo de las herramientas tecnológicas, considerando el estado de funcionamiento en que se encuentren, las cuales no están exentas de fallas técnicas, por lo que se apela a la buena fe y tolerancia de las y los legisladores que participen en los trabajos plenarios desarrollados bajo esta modalidad’, indica el documento.



El acuerdo también establece que la Comisión Permanente podrá celebrar sus sesiones de manera presencial en el salón de Plenos del Senado de la República, preferentemente los días miércoles de cada semana, y que la Presidencia de la Mesa Directiva, previo acuerdo con los representantes de los Grupos Parlamentarias, convocará a sesiones los días que estime necesario.



’La Mesa Directiva propiciará las condiciones necesarias para que la sesión se desarrolle inhibiendo el riesgo de contagio (del coronavirus) de quienes participen en ella, aplicando las medidas que sean indispensables para asegurar la sana distancia recomendada por la Secretaría de Salud.



’Durante el tiempo que dure la contingencia, en las sesiones plenarias presenciales se aplicarán las medidas sanitarias que han sido determinadas por el Consejo de Salubridad General y adoptadas por los órganos de gobierno del Senado de la República’, agrega.



Establece que estarán exentas de asistir a las instalaciones del Senado: mujeres embarazadas o en lactancia; madres con hijos menores de 5 años; personas mayores a 65 años y aquellas otras consideradas dentro del nivel de riesgo.



Por ningún motivo, se afirma, en ningún momento de la sesión podrá haber más de 50 personas en el Pleno. En caso de ocurrir lo anterior, la Presidencia hará los avisos correspondientes.



Mientras dure la emergencia sanitaria, el Pleno de la Comisión Permanente estará facultado para emitir documentos electrónicos oficiales, con la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles, los cuales tendrán plena validez legal.



Si a la fecha de conclusión del segundo receso permanece la emergencia sanitaria, la Presidencia podrá declarar la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente a través de oficio, lo cual será comunicado al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las Cámaras del Congreso de la Unión.



Este acuerdo fija además las reglas básicas para la integración del Orden del Día y la realización de debates dentro del Pleno.



Este acuerdo se firmó por sobre las objeciones presentadas por un núcleo de senadores y diputados que decía que esto no se podría realizar mientras no se hiciera una reforma constitucional que cambiara las reglas del Congreso.



Eso impidió que desde un inicio se pudieran realizar sesiones virtuales como lo proponía desde el comienzo el PAN.



Mayer, al rescate del sector cultural y artístico



Legislador sin duda atípico, considerado por no pocos como un diputado teibolero Sergio Mayer, ha resultado uno de los presidentes de Comisiones más activos no sólo en San Lázaro sino en la llamada 4T.



Hoy, con cientos de miles de personas del sector cultural y artístico de México en una de las peores crisis por la pandemia y el hundimiento económico del país, Mayer advierte que en este momento los miembros de este amplísimo sector tienen ya meses in recibir ningún ingreso o salario.



Por ello urgió a empresarios y gobierno a crear y ofrecer soluciones que atiendan esta situación.



Uno de los proyectos en desarrollo dentro de esta convocatoria, indicó, se es el de echar a andar un programa integral de cobertura y apoyos, que incluya gastos médicos mayores, menores y asistencia, indemnización por hospitalización Covid, cobertura de gastos funerarios, atención legal, psicológica, dental, telemedicina, servicio de laboratorio médico, seguro de vida, descuentos en medicamentos, entre otras cosas para trabajadores del sector y quienes desarrollan tareas culturales y artísticas..



De igual forma, afirmó Mayer, se busca que los beneficiarios accedan a las soluciones en el corto plazo de manera urgente, pero también se trabaja en el diseño de esquemas que ayuden a la comunidad artística y cultural en las etapas posteriores a la crisis pandémica.



Indicó que durante el proceso de reactivación económica será esencial que se encuentren opciones de reingreso, y se apoye la reactivación de presentaciones públicas, espectáculos, ferias, festivales, reapertura de museos, y un sinnúmero de actividades de cine, teatro, danza, literatura, pintura y artes escénicas que retomarán su dinámica cuando haya condiciones de normalización en el país.



Ello requerirá de inversiones en plataformas de consumo remoto e infraestructura digital con el objetivo de adaptar la oferta cultural y artística a la nueva forma de consumo.



Se trata, subrayó el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, de que ante esta situación sin precedentes, también adoptemos una actitud que corresponda a los retos que imponen esta pandemia y sus efectos económicos.



