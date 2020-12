Finanzas Sabas y cero deuda en San Mateo Atenco informa Cesar Serrano

El presidente municipal, Julio César Serrano González, rindió su Segundo Informe de Resultados, destacando que pese a la pandemia por el Covid19, el gobierno municipal mantiene finanzas equilibradas, sin deuda contratada, ni recortes de personal y con el desarrollo de obra pública.



Desde la Deportiva Bicentenario del municipio, el edil agradeció a los atenquenses por la confianza otorgada, dado que este periodo de gobierno es por elección continua, por lo que llamó a los gobiernos municipales siguientes a mantener el ritmo de trabajo, pues no hay espacio para la improvisación.



’San Mateo Atenco no se reinventa casa tres años, debemos seguir adelante en este camino que hemos trazado con resultados y progresos. El año entrante será tiempo de competencias políticas, habrá tiempo de campañas en donde se enfrentarán ideologías, pero no olvidemos que nuestra fuerza como pueblo es la unión’,



En materia de obra pública, informó que en el renglón de movilidad se destinaron 102 millones de pesos para construir y rehabilitar calles y avenidas, la mayoría en concreto hidráulico; en cuanto a abastecimiento de agua potable, con la construcción de los pozos de San Miguel en la colonia Álvaro Obregón, se cubre 90 por ciento de la demanda del vital liquido y el próximo año se construirán dos más.



En materia educativa, Julio César Serrano destacó que, cumpliendo con una petición añeja de la comunidad, se invirtieron 30 millones de pesos para la compra de un terreno donde será edificada la primera universidad de San Mateo Atenco.



’Ello, aunado a la gran labor para dejar cimientos en todas las escuelas con mobiliario, arcotechos, casi en la totalidad de planteles; nuevas aulas, equipos de cómputo, y claro, las mil becas que anualmente entregamos para las y los alumnos con mejores promedios’, indicó.



Ante el director general del CECYTEM, Ignacio Rubí Salazar, representante en el evento del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, Julio César Serrano, también refirió que en torno a la salud, se ha desarrollado infraestructura médica como los centros de salud de los barrios de Guadalupe y Santa María, el dispensario médico de la colonia Reforma y, por primera vez en la historia del municipio se contará con un Centro de Bienestar y Control Animal.



Ello, sumado al nuevo velatorio municipal, la estación de bomberos, la rehabilitación de la deportiva, la ampliación del sistema de videovigilancia, la casa del adulto mayor, todas ellas, acciones realizadas bajo la gobernanza de Julio César Serrano González.



Finalmente, se reveló una placa en memoria y honor de los atenquenses fallecidos durante la pandemia.