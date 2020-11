Finanzas sanas, resultado de estrategia, orden y confianza ciudadana: Darwin Eslava

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Generar confianza entre la ciudadanía a lo largo de la administración que ha encabezado el presidente municipal de Coacalco, Darwin Eslava, le ha permitido enfrentar la crisis sanitaria por la COVID-19 con los recursos necesarios que en este.



El alcalde afirmó que en Coacalco el gasto público se ejerce con plena responsabilidad lo que permite que, actualmente, este municipio goce de finanzas sanas. La clave, fue generar confianza para que la gente acuda a pagar impuestos.



Ningún gobierno puede ser eficiente y cumplir con sus compromisos si no tiene recursos. Por eso, desde que llego a gobernar, ha puesto orden en las finanzas municipales. Gracias a ello, la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica, afortunadamente los encontró bien parados.



Puntualizó que, a diferencia de otros gobiernos locales, en Coacalco no se ha requerido de rescates externos, por el contrario, las buenas finanzas que se tienen dan la fortaleza para soportar el tema del Covid-19 y generar distintos apoyos en beneficio de la ciudadanía.



Agregó que esto se ve reflejado en la ejecución de obras, programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las y los coacalquenses.



’Mi preocupación siempre ha sido el transparentar, ser legal en todas las acciones, todas las obras; buscar mejores precios, no hacer gastos excesivos y tener buena disposición de recursos’, detalló.



Darwin Eslava recordó que actualmente el gobierno local ofrece diferentes estímulos fiscales para que los ciudadanos se regularicen en sus contribuciones y, a la par, fortalecer las arcas municipales.



Entre los beneficios que se ofrecen destaca la condonación de hasta 80 por ciento en el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como 100 por ciento en multas y recargos del año actual y anteriores, aplicable a favor de grupos vulnerables; mientras que para contribuyentes en general, la bonificación es de hasta 20 por ciento, correspondiente al año actual, y se mantiene el descuento del 100 por ciento en multas y recargos.



Por su ardua labor en esta pandemia se les reconoce a las y los trabajadores del sector salud otorgando condonación de hasta 100 por ciento de sus contribuciones sobre el impuesto predial, así como impuesto sobre la adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio para el ejercicio fiscal 2020.



