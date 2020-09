Finca ASE responsabilidad administrativa contra secretario de Morena Marcial Rodríguez Saldaña por desvió de recursos

Por el presunto desvío de recursos de más de 5 millones de pesos durante su periodo como ex Síndico Procurador de Acapulco durante el ejercicio fiscal 2003, la Auditoría Superior del Estado finco una responsabilidad administrativa económica en contra del actual secretario de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, quien hasta el momento no ha cumplido, ya que no existe registro de la acción por lo que podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos.



De acuerdo al procedimiento de responsabilidad Administrativa Resarcitoria de la AGE, número AGE/DT03/MVC/009/2006, el pasado 14 de diciembre del 2017 se desahogó que hubo documentación comprobatoria sobre las irregularidades para determinar el fallo.



El documento filtrado a los medios de comunicación también expresa que mantiene su vigencia hasta que sea finiquitado por parte del Secretario General de Morena y otros dos personajes más a quienes se señala por irregularidades en el tema de obras públicas, por lo que tendrán que solventar los recursos faltantes.



’Se impone como sanción una indemnización resarcitoria solidaria por la cantidad de $5,864.509.30 (Cinco Millones Ochocientos Setenta y Cuatro mil Quinientos Nueve pesos 30/100. M.N) … con base a las precisiones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución definitiva, cantidad que deben depositar y justificar en los términos ordenados’ refiere el documento.

Así mismo, se les impuso a Marcial Rodríguez Saldaña una multa por 590 días de salario mínimo que equivalen a más de 23 mil 777 pesos.



Dicha notificación fue recibida por Leopoldo Rodríguez, y firmado por el actuario Fermín Mora Calderón, sin que hasta este momento se hubiera cumplido.



Precisar que a pesar de que en diversas ocasiones se ha solicitado a la ASE a través de la plataforma de transparencia de INFOMEX-Guerrero de a conocer el expediente, sin que hasta el momento se dé cumplimiento por parte del órgano fiscalizador.



Por otra parte, puntualizar que Marcial Rodríguez Saldaña es hermano de Roberto Rodríguez Saldaña, quien actualmente es el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como ha ocupado diversos cargos en la Universidad Autónoma de Guerrero, por lo que podría existir cierta coacción para que salga a la luz este informe.