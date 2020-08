Firma convenio la UAGro y la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina

La intensión de dar mayor difusión y desarrollo a los trabajos de investigación que realiza la Universidad Autónoma de Guerrero, se firmó un convenio de colaboración entre la UAGro y la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamerica (Red AREOALCel).



En la firma del convenio de manera virtual por el tema de la pandemia del Covid-19, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, dijo que la investigación educativa a favor de estudiantes y trabajadores universitarios, no debe de detenerse aún con el problema de salud pública que está afectando a todo el mundo.



"La Universidad, tiene más de 200 convenios internacionales, y estos ha permitido una mayor movilidad de estudiantes y trabajadores, si no se hace este tipo de actividades, no se está atendiendo las necesidades globales y los estudiantes y trabajadores", expresó Saldaña Almazán durante el evento.



Destacó que al interior de la universidad de Guerrero, se tiene a un gran número de investigadores, que han ayudado al avance académico de la institución educativa a nivel nacional e internacional.



Saldaña Almazán, agregó, que la universidad ha tenido un avance importante en materia educativa y de investigación, y estos se ve reflejado al tener el reconocimiento de un total de 38 posgrados.



Por su parte el director ejecutivo de la Red Académica Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina y del Caribe e Iberoaméricana, Lizandro José Alvarado Peña, indicó que este convenio de colaboración servirá para impulsar cada uno de los proyectos de investigación de los trabajadores de la Universidad de Guerrero.