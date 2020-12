Firma Trump polémica ley para castigar dopaje internacional

+La AMA teme que socave sus esfuerzos contra ese flagelo



+Esa medida ’es una amenaza’, secunda Rusia



+La NBA permitirá a los jugadores fumar marihuana esta temporada



+No se realizarán pruebas aleatorias para detectar cannabis



+El Parlamento de Estados Unidos legalizó el consumo de esta sustancia



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Mientras la NBA permitirá a los jugadores fumar marihuana esta temporada, el presidente Donald Trump, en el ocaso de su gobierno, convirtió en ley la llamada Rodchenkov Act, que otorga a funcionarios de Estados Unidos el poder de procesar a responsables de conspiraciones de dopaje en competiciones deportivas internacionales.



Esta legislación ha sido criticada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pues, entre otros motivos, teme que socave su capacidad para regular los esfuerzos contra el dopaje a escala global.



Aprobada a mediados de noviembre por el Senado estadounidense, la norma requería únicamente de la firma del presidente Trump para entrar en vigor, un acto que se llevó a cabo el viernes, de acuerdo con un comunicado de su oficina de prensa.



La ley no se aplicará en las competiciones de las ligas profesionales ni en el deporte estudiantil en EU.



La ley toma el nombre del ex director del laboratorio de Moscú, Grigory Rodchenkov, quien está en el origen de las revelaciones sobre el dopaje institucionalizado en Rusia y vive actualmente en la clandestinidad en EU.



La regla permite a la justicia estadounidense perseguir e infligir penas de prisión a toda persona, sea cual sea su nacionalidad, implicada en un sistema internacional de dopaje donde compitan atletas de ese país.



La ley es presentada como una respuesta a las reacciones, que juzga insuficientes, de la AMA y del Comité Olímpico Internacional (COI) con respecto a Rusia, acusada de haber puesto en marcha un sistema de dopaje institucional entre 2011 y 2015.



«Esperamos que otros países se unan a nosotros en esta lucha adoptando sus propias leyes antidopaje y asociándose con Estados Unidos en la cooperación policial transfronteriza para proteger los derechos de los atletas limpios en todas partes», reza el comunicado emitido sobre la ley en cuestión.



El ministro de Deporte ruso, Oleg Matitsin, consideró que la regla es una amenaza y rechaza la iniciativa de EU.



’Este paso puede provocar (…) desequilibrio en el sistema de control y la implementación de medidas para luchar contra el dopaje cuando un país asume las funciones de un juez’, dijo el directivo al canal Match TV.



Grigory Rodchenkov participó en un programa de dopaje en Rusia diseñado para encubrir a deportistas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de 2014 y otras justas.



Posteriormente lo sacó a luz.



El escándalo llevó a la AMA a aplicar una serie de sanciones contra Rusia, que incluye su exclusión de competiciones internacionales, como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 –aplazados por el Covid-19 a 2021– y París 2024, así como los de Invierno de Pekín 2022, lo que dio lugar a un litigio que debe ser resuelto por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.



Libre consumo



La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han acordado que no se realicen pruebas aleatorias de detección de marihuana entre los jugadores esta temporada, ha anunciado la liga norteamericana, el mismo día en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de legalizarla.



En marzo, cuando se detuvo la competición por la pandemia de coronavirus, la NBA dejó de realizar pruebas de detección de drogas por completo.



En este sentido, hay que recordar que en la pasada ‘burbuja’ de Orlando en la que se decidió la temporada 2019-20 se recuperaron los test para detectar drogas para mejorar el rendimiento, pero no de marihuana.



La liga anunció que las pruebas continuarán esta temporada, que comienza en solo 18 días.



«Debido a las circunstancias inusuales por la pandemia, hemos acordado con la NBPA suspender las pruebas aleatorias de marihuana para la temporada 2020-21 y enfocar nuestro programa de pruebas aleatorias en sustancias que mejoran el rendimiento y en drogas de abuso», señaló en un comunicado.



Los jugadores rara vez son suspendidos por pruebas positivas de marihuana. La política actual determina que los jugadores serán suspendidos cinco partidos si dan positivo tres veces, con multas y un programa antidrogas para los dos primeros positivos. Solo se someten a test para detectar todo tipo de drogas cuatro veces por temporada.



Es decir, que resultaba prácticamente imposible que un fumador de marihuana resultase ‘cazado’ e incluso en ese caso la sanción tampoco es de las monstruosas precisamente.



La estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant, había pedido a la NBA que eliminara permanentemente la marihuana de su lista de sustancias prohibidas mientras se rehabilitaba de un desgarro en el tendón de Aquiles el año pasado.