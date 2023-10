Firma convenio gobierno de Texcoco con Suteym Edomex

En el auditorio Arturo Márquez de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) se llevó a cabo la firma de convenio de prestaciones de ley colaterales 2023 entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEYM) sección Texcoco, y el Ayuntamiento y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de este municipio.



La Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, comentó que son ya casi cinco años de tener una buena relación con los dirigentes sindicales, logrando así continuidad en los trabajos, siendo esto la clave para poder avanzar mejor, reconociendo la buena representación que tienen, que siempre se han mantenido al pendiente de su gremio, logrando también una buena sincronía.



En su intervención la líder sindical de la sección Texcoco, profesora Marta Isabel Velázquez Gómez, dijo que este evento es de relevante importancia para todo el gremio de ’suteymistas’, ya que es la firma de un convenio. Agradeciendo además por las facilidades para la realización del evento.



Agregó que es una gran noticia presenciar la firma, ya que al buen diálogo y a la buena voluntad que se tiene, se llevó a cabo este valioso incremento. Agradeció a la presidenta, porque en años anteriores no se habían dado estas prestaciones, pero gracias a la voluntad de las autoridades queda por fin plasmado el convenio 2023.



Es así que se logran dentro de las cláusulas del convenio 2023 diferentes aumentos que benefician a los integrantes de este sindicato, tanto a trabajadores del ayuntamiento como del Sistema Municipal DIF.



La presidenta dio la bienvenida y el agradecimiento a las autoridades sindicales, así también a los compañeros y compañeras que tienen que ver para lograr que los resultados se vean ahora plasmados en los documentos, ya que se pasa por una serie de procesos y hasta en las áreas que tienen que checar si hay los recursos necesarios para que queden hasta que los trabajadores concluyan su ciclo con la jubilación. Siendo siempre responsables para tomar estas decisiones, no es solamente tomar decisiones a bote pronto para lograr estos beneficios, tiene que ver con el esfuerzo de mucha gente, para lograr tener un ahorro, porque sin estos ahorros esto no se habría logrado.



Indicó que, es gracias a los ejercicios responsables de distintas áreas que esto puede pasar. Porque se puede contar con un cabildo que van a desahogar con la economía del gobierno municipal y que ahora se están dando cuenta que este tipo de ahorro sirve para beneficiar a los trabajadores en este caso sindicalizados del ayuntamiento.



Y que, gracias a estos ahorros se logró que 35 trabajadores que llevaban años esperando su jubilación, ahora lo hayan logrado, algo que no había sucedido en mucho tiempo, porque no solo es cuestión de dinero, es por cuestión humanitaria, tantos años de trabajo que le han brindado al municipio y que no tuvieran una jubilación digna, no era justo, pero ahora en estos cinco años se ha podido hacer.



Reconoció, además, el trabajo permanente, el trabajo que todos los días se ve demostrado con la ciudadanía, ya que son alrededor de 1,200 servidores públicos para atender a alrededor de 300 mil habitantes del municipio, siendo de estos 244 miembros del SUTEYM, 400 policías y el resto de confianza. Atendiendo a todos con los servicios necesarios para el desarrollo de la vida diaria de los habitantes.



Es por esto que el trabajo de los servidores públicos es único, porque la labor que se hace, la población lo ve reflejado, es así que, si se falla, se nota. Es por esto que se debe sumar esfuerzos para que cada quien haga su trabajo, lo que toca hacer a cada uno, porque la ciudadanía no reconoce si es de confianza o sindicalizados, al final solo hay que dar el servicio, por eso hay que seguir haciendo equipo, para dejar un buen Texcoco a la gente para que vivan bien, es por eso el eslogan de que en Texcoco se vive bien, para que se pueda dejar mejores condiciones para las futuras generaciones.



Destacó también que en todo este tiempo se ha trabajado con austeridad en la administración para poder lograr este tipo de acuerdos, cambiando beneficios innecesarios como bonos, aumentos, vehículos, telefonía celular, por obras y servicios para la población. No hay nada extra en ese tipo de rubros, solo mejores condiciones laborales y de beneficios para la población.



En representación de su dirigencia estatal, Jesús Cesar Esqueda Tapia, secretario de valle de México del SUTEYM agradeció por las atenciones a sus compañeros sindicalizados y en general con toda la administración, quien además como texcocano reconoció el trabajo, así como los cambios que se han venido dando durante estos años, pero sobre todo la respuesta favorable y la suma de esfuerzos para lograr estos beneficios de sus compañeros sindicalizados.



Reconociendo que gracias a las finanzas sanas y al ahorro de la administración se logran esta firma de acuerdos que se ven reflejados en el beneficio de sus compañeros y a sus familias, sin dejar a un lado el reconocimiento a la líder sindical, Marta Isabel Velázquez, al comité ejecutivo seccional por su labor y gestiones, trabajando en conjunto, bajo un diálogo constante, para lograr las mejoras laborales que ahora se ven plasmadas en este convenio. Es por todo esto que con mucho gusto hará del conocimiento del secretario general del SUTEYM en el estado de México, maestro Herminio Cahue Calderón, el esfuerzo conjunto, la armonía y el trabajo que existe en este municipio para responderle a la ciudadanía.



Acto seguido se plasmó la rúbrica para dar formalidad a este convenio entre las autoridades municipales y los líderes sindicales.



En este evento se contó con la presencia de la Presidenta Municipal, Sandra Luz Falcón Venegas; el Secretario del Ayuntamiento, Jesús Adán Gordo Ramírez; El Síndico Municipal, Ricardo Arellano Mayer; La Tesorera Municipal; Lucero de María Báez Valadez; La Consejera Jurídica, Lic. Magdalena Moreno Vega; La Tercera Regidora, Paula Montaño Herrera; El Cuarto Regidor, Juan Blancas Espinoza; La Quinta Regidora; Petra Gallegos Pedraza; El Sexto Regidor, Juan Duran Arias; La Séptima Regidora, Sandra Paola Sánchez González; El Tesorero del Sistema DIF, Israel Hernández Acosta; La Secretaria General de la Sección Texcoco, Profesora Marta Isabel Velázquez; El Secretario de Valle de México SUTEYM, Jesús Cesar Esqueda Tapia; Así como los trabajadores miembros del sindicato.