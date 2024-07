TOLUCA, Estado de México. - Con el objetivo de brindar a las y los mexiquenses certeza jurídica sobre su patrimonio, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial del Estado de México para la regularización de predios y viviendas, a través de figuras jurídicas como la inmatriculación judicial, juicios sumarios, ordinarios, y consumación de usucapión, los cuales permiten agilizar trámites y generar ahorros en beneficio de quienes más lo necesitan.



’Con el trabajo colaborativo entre instituciones y la ciudadanía, estamos transformando el Estado de México en una tierra de bienestar para todos, por ello convoco a todos los mexiquenses que aún no tienen regularizada su propiedad o su tierra, aprovechen esta gran oportunidad. Con la firma de este convenio de coordinación con el Poder Judicial del Estado de México para la regularización de predios y viviendas, se estará no solo regularizando la tenencia de la tierra, sino también se está asegurando el patrimonio familiar’, refirió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Asimismo, recordó que, de manera cercana a la gente, la administración estatal realiza acciones para rehabilitar y construir calles, unidades deportivas, mercados, hospitales, y espacios culturales, a través del Programa de Obra Pública, donde se han destinado mil 500 millones de pesos para proyectos urbanos y de movilidad.



’El Poder de Servir está adelante y sigue trabajando, somos un Gobierno sensible y cercano a sus necesidades, por eso tanto la Gobernadora como integrantes del Gabinete estamos recorriendo los 125 municipios del Estado de México, para impulsar acciones tendientes a favor de la seguridad del patrimonio de los mexiquenses, sobre todo de los sectores más vulnerables’, señaló la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Sumado a esto, la Mandataria estatal explicó que en la entidad se implementan programas como es la entrega de títulos de propiedad y posesión a ejidatarios y campesinos lo que han permitido que 2 mil 300 personas ya cuenten con certeza jurídica en su patrimonio.



Además, dijo que de manera transversal se llevan a cabo las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, donde los ciudadanos pueden realizar trámites como actas de nacimiento, corrección del Clave Única de Registro de Población (CURP), testamentos, entre otros trámites, sin la necesidad de trasladarse a otros municipios.



Como parte de este trabajo colaborativo y transversal, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció la labor que realizan el Poder Judicial del Estado de México, el Colegio de Notarios, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Instituto de la Función Registral para dar certeza jurídica del patrimonio de las familias mexiquenses.



Por su parte, Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, señaló que la Maestra Delfina Gómez Álvarez es una Gobernadora que está al pendiente e involucrada con los programas y estrategias que se llevan a cabo en la entidad, especialmente con los que brindan un beneficio social, como este acuerdo que suma esfuerzos en beneficio de los habitantes de la entidad.



Por su parte, Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura comentó que en la entidad mexiquense existen más de tres millones de viviendas habitadas y el 18 por ciento no cuentan con título de propiedad o posesión, por ello, este convenio impactará de manera directa en la calidad de vida de las familias, ya que a través de los juzgados especializados se otorga de manera y rápida las sentencias que reconocen a los propietarios de casas y terrenos como legítimos dueños.



En esta firma de convenio, estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Jesús George Zamora, Consejero Jurídico; Enrique Víctor Vega Gómez, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del EdoMéx; Leonardo Contreras Gómez, Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de la Función Registral del Estado de México; y Juan Castañeda Salinas, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de México.