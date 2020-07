Firman convenio el INFONAVIT y el Gobierno de la CDMX para impulsar programas de vivienda y el empleo

+Impulso a la vivienda en la CDMX



+FOVISSSTE apoyara a Guanajuato



+Refresqueros contra el López Gatel



Mediante la industria de la construcción de vivienda para los trabajadores y con la finalidad de contribuir a la reactivación de la economía del país, afectada por la emergencia sanitaria por Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para establecer bases de colaboración y coordinación que reactiven a la industria de la construcción e impulsen el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, que encabeza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).



El acuerdo contempla la simplificación de trámites y procesos que permitirán que los desarrollos habitacionales, sobre todo los de vivienda incluyente que sean certificados por el Gobierno capitalino, puedan ser adquiridos por las y los trabajadores a través de créditos del Infonavit.



Lo anterior, no sólo agilizará el desarrollo habitacional y reactivará a la industria de la construcción en la Ciudad de México —la más grande del país—, sino que también impactará favorablemente en otras ramas económicas, como la acerera, vidriera y la cementera.



A su vez, este convenio tiene el fin de garantizar a las y los trabajadores de menores ingresos el derecho a una vivienda adecuada, con una ubicación más cercana a los centros de trabajo y a servicios públicos, en aras de mejorar la calidad de vida de las familias y promover nuevos modelos de producción de vivienda social, bajo el concepto de vivienda incluyente.



Con la firma del convenio, las y los trabajadores podrán adquirir uno de estos inmuebles habitacionales, que contarán con ecotecnologías y cisternas de almacenamiento de agua potable y pluvial tratada, a través del Crédito Tradicional Infonavit.



’Con este tipo de acuerdos, el Infonavit reitera su compromiso con las y los trabajadores de México, de ponerlos al centro de todas sus acciones y garantizar su derecho a una vivienda adecuada; al tiempo que sigue contribuyendo a la reactivación económica del país’, señaló Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto.



Además, el acuerdo establece la simplificación de trámites y procesos y el otorgamiento de descuentos en el pago de derechos y/o impuestos estatales que permitan cumplir con el objetivo de regularización de escrituras públicas.

Asimismo, el Gobierno capitalino y el Infonavit se comprometen a establecer mecanismos de coordinación para apoyar las estrategias de rescate de viviendas abandonadas.



En este sentido, la Seduvi apoyará en las diferentes estrategias que se determinen para el rescate de las viviendas abandonadas que fueron otorgadas con créditos del Infonavit. La oferta habitacional para los derechohabientes estará disponible en las zonas y corredores considerados en el Programa.



’El objetivo es llevar a cabo acciones a favor de los derechohabientes del Infonavit que estén en condiciones de adquirir una vivienda adecuada en la Ciudad de México, así como agilizar la atención de diversos trámites administrativos requeridos por el instituto y aplicar descuentos en los pagos de derechos y/o impuestos conforme lo permitan las disposiciones fiscales vigentes’, destacó Ileana Villalobos, titular de la Seduvi.



Por otra parte, se establecerá un mecanismo de coordinación que facilite el acceso de acreditados registrados en el Régimen Especial de Amortización (REA) — es decir aquellos que perdieron su empleo y pagan por su cuenta su crédito — a programas de fomento al empleo y/o bolsas de trabajo de la Ciudad de México….



FIRMA FOVISSSTE CONVENIO CON EL GOBIERNO DE GUANAJUATO PARA DESARROLLAR ’TU CASA EN LA CIUDAD’



El Fondo de la Vivienda del ISSSTE firmó un convenio marco de colaboración con el gobierno de Guanajuato para aplicar el programa ’Tu Casa en la Ciudad’ y construir un complejo mixto en el municipio de León y, así, garantizar un mejor nivel de vida a los trabajadores al tener fácil acceso a transporte público de calidad, educación, empleos, salud y cultura.



El documento fue firmado virtualmente por el Vocal Ejecutivo del Fondo, Agustín Gustavo Rodríguez López, y por el gobernador de esa entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con lo que suman 10 administraciones estatales y municipales que se adhieren al programa, que tiene como objetivo redensificar las ciudades, recuperar y fortalecer el espacio y la imagen urbana, dar dinamismo de las zonas intraurbanas y elevar la calidad de vida de los trabajadores al acercarles escuelas, hospitales, entretenimiento y centros comerciales.



EL Vocal Ejecutivo indicó que el convenio permite cumplir con el proyecto nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer a los trabajadores vivienda adecuada.



’Tu Casa en la Ciudad’, sostuvo, es producto de lo justicia social ’para que los trabajadores del Estado puedan tener acceso a una vivienda digna dentro de la mancha urbana (…) y no se vean relegados a estar en la periferia’.



Las ciudades, afirmó, son de todos y para todos, pero además –enfatizó-- el programa ayuda a generar una oferta adecuada de vivienda y a reactivar la economía del país.



Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo indicó que el acceso a una vivienda digna es un derecho que tienen todas las personas.



Por ello, añadió, la administración estatal que preside apoya todo esfuerzo, como el que impulsa el FOVISSSTE, para lograr ese objetivo.



Las instituciones públicas y organismos privados, subrayó, deben trabajar en equipo para aumentar la oferta de vivienda accesible.



’Tu Casa en la Ciudad’, destacó, tiene ventajas importantes, como recobrar la vitalidad de los espacios urbanos abandonados para mejorar la imagen, crear plusvalía, fortalecer el tejido social y generar empleos.



Detalló que esta colaboración institucional beneficiará a mil 627 trabajadores al servicio del Estado que laboran en León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Guanajuato.



El acto protocolario fue realizado vía remota con la presencia, además, de María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, y de Luis Manuel Pérez Sánchez, coordinador general del programa ’Tu Casa en tu Ciudad’ creado por el FOVISSSTE.



En ’Tu Casa en la Ciudad’ participan los sectores público, privado y social: los estados aportan el suelo intraurbano; los municipios aseguran una correcta y ágil gestión del suelo y las licencias; los desarrolladores de vivienda financian y construyen los conjuntos habitacionales, mientras que el FOVISSSTE garantiza el 100% de los créditos y organiza y coordina la participación de profesionales reconocidos y eficientes en la proyección de vivienda social de calidad, con identidad y asequible.



Entre las características de ’Tu Casa en la Ciudad’ está el que 70 por ciento de las viviendas es destinado para créditos FOVISSSTE con precios entre 15 y 20 por ciento más bajos, y 30 por ciento es para el mercado abierto….



DENUNCIA AMPRAC QUE SATANIZAN A INDUSTRIA REFRESQUERA



La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) denunció que los dichos del doctor López-Gatell son una "estigmatización de la industria refresquera"



Reprobó y expresó su más enérgica protesta por los dichos ayer por el subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, Hugo López-Gatell, quien ayer refiriera que es necesario que la población deje de consumir refrescos y productos industrializados, además de mantener una alimentación saludable.



A través de un comunicado publicado en redes sociales, ANPRAC denunció que hay una ’estigmatización de la industria refresquera’ por parte del subsecretario.



’Inaudito que un funcionario público federal, con la gran responsabilidad de ser el promotor de la salud en nuestro país, estigmatice a una industria que cumple a cabalidad con todas las normas y regulaciones en México’, afirmó ANPRAC.



La asociación, que representa a 120 embotelladores mexicanos de bebidas, afirmó que las aseveraciones de López-Gatell Ramírez representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos.



’Incluso podrían configurar violaciones a derechos constitucionales y tratados internacionales’, expresó la Industria Mexicana de Bebidas.



Aseveró la Asociación que los dichos del subsecretario sugieren, además, la necesidad de encontrar ’un enemigo público’ a quién responsabilizar ante la crisis sanitaria que enfrenta al país por la pandemia de COVID-19.



’Un calificativo como el que utilizó el subsecretario López-Gatell evidencia una animadversión personal contra la industria, basada en prejuicios e información imprecisa, y representa un peligroso sesgo ideológico que pone en riesgo a sectores productivos estratégicos que resultan vulnerados en su credibilidad’, señala.



Explicó que abordar así la pandemia del COVID-19, al ser un tema complejo y multifactorial, ’puede funcionar para las tribunas, pero no resolverá los retos que tenemos como sociedad’.



Por último, la ANPRAC se pronunció por lo que consideró una ’solución integral a la obesidad’, basada en criterios científicos, que ataquen las causas del problema y que ’no se base en ideologías y/o fobias personales’.



’En repetidas ocasiones ha manifestado su respaldo al llamado de unidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para colaborar y trabajar en conjunto con el gobierno en políticas que busquen transformar de forma integral e. interdisciplinaria, la alimentación para el bienestar de las familias mexicanas’, afirma.



Llamó, por esa razón, a un diálogo respetuoso y constructivo, donde se manifiesta, aseguran, la mejor disposición de continuar con un diálogo abierto, transparente, constructivo, pero sobre todo respetuoso con el sector público, privado y social en favor de un Estado de bienestar….



