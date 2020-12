Firman pacto para garantizar elecciones libres de violencia de género

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 18 de diciembre de 2020.- Los líderes estatales de los partidos políticos Morena, PRI, PRD, PAN, MC, PT y PVEM no acudieron a la firma del llamado Pacto por una democracia partidaria libre de violencia, que convocó la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.



En su lugar, asistieron representantes de cada instituto, a excepción del sol azteca, que no estuvo presente. El Pacto por una democracia partidaria libre de violencia en estado de Guerrero que promueve la Red, busca que los partidos políticos y el gobierno estatal garanticen un proceso electoral efectivo y sin violencia política contra las mujeres.



Además exige que, en caso de existir violencia contra alguna aspirante, se investigue y sancione a los responsables. El pacto fue firmado la mañana de este viernes en el Zócalo de Chilpancingo, zona que fue cercada por la pandemia de Covid 19, pero por el evento se retiraron algunas vallas metálicas, lo que provocó que decenas de personas ingresaran a la plaza pública.



En su participación, la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Reyna Ramírez Santana, explicó que el pacto pide a los partidos políticos y al gobierno del estado, transparencia, promoción y protección de los derechos políticos de las mujeres en el proceso electoral 2021 ’La ley de paridad en todo, representa un reto, un reto para una nueva forma de hacer política.



No queremos escuchar más frases como ‘no hay mujeres competitivas’, ‘las mujeres se van a los espacios perdedores’. No queremos ni rellenos ni ser entes de cuotas en las candidaturas.



Los espacios deben ser compartidos entre hombres y mujeres. No cuotas, sino justicia’, expresó Ramírez Santana. El pacto fue firmado por la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Maira Martínez Pineda, y los representantes que enviaron los partidos políticos.



En entrevista, Reyna Ramírez aseguró que durante el proceso interno de los partidos, se han denunciado 10 casos de violencia política de género, los cuales aún se documentan y, por petición de las afectadas, no se revelará su identidad ni la del instituto político.



Fuente: Quadratín