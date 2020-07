Firme y constante, crecimiento de ‘Tecatito’ Corona: Vucetich

+Buenos pagos en la Liga MX generan conformismo, alerta



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El mexicano Jesús Corona, quien a los 27 años de edad ganó el miércoles un segundo título con el Porto, Portugal, se ha mantenido en el balompié europeo porque tuvo un crecimiento paulatino, dijo el técnico Víctor Manuel Vucetich, apodado Rey Midas, multicampeón del futbol mexicano, quien debutó a Tecatito con Monterrey en 2010.



Indicó que para aumentar la exportación de jugadores, los clubes deben hacer un trabajo más profundo en su metodología, además de que los buenos salarios de la Liga Mx también generan conformismo en los futbolistas.



El crecimiento de Corona ha sido paso a paso, no es una cuestión de que tuviera un impulso fuerte para después irse abajo. Su proceso no fue apresurado, lo cual le permitió madurar de manera firme y constante, analizó Vucetich.



A diferencia de otros jugadores mexicanos que migran a Europa muy jóvenes o firman con planteles de gran prestigio, Corona llegó en 2013 a un club de pocos reflectores, el Twente de Holanda y dos años más tarde firmó con el Porto, de Portugal, donde ha sido campeón en dos ocasiones (2018 y 2020).



Vucetich aseguró que Corona se encuentra en el momento más importante de su carrera, ’aún le quedan como seis o siete años para estar en las canchas y debe aprovecharlos al máximo; siempre llamó la atención por su velocidad y atrevimiento.’



Apuntó que con la experiencia que ahora tiene Corona sería el momento ideal para buscar incentivos más grandes en ligas como la de España o Inglaterra.



El extimonel de los Rayados señaló que si bien aumentó en años recientes el número de jugadores mexicanos en Europa, ’no ha sido de la manera que más nos gustaría, pues por ahora sólo hay tres representantes que llaman la atención’: Corona, Hirving Lozano (Nápoles) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).



Para exportar más futbolistas, reflexionó, ’se necesita de un gran trabajo, desde detectar elementos en fuerzas básicas y saber llevar su evolución, porque falta mucho por hacer en el desarrollo de los talentos jóvenes’.



Se requiere, puntualizó, ’mejor metodología, tener una visión más grande, incluso los planteles deberían implementar un equipo enfocado en reforzar la mentalidad de los jugadores’.



Además, subrayó, los generosos sueldos de la Liga Mx benefician en lo económico, pero también se convierten en un obstáculo para que el futbolista se aventure a buscar crecimiento deportivo en el extranjero.



’Nuestro país tiene una virtud, se paga muy bien, es una situación por la cual muchos no quieren participar afuera, porque cuando salen tienen que ganar menos y a veces con pocas oportunidades en la cancha. Entonces piensan ¿para qué voy si no me van a apoyar?’



