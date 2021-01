Fiscalía: bajó índice delictivo

Si en Guerrero existe una baja en el índice delictivo, como: secuestros, homicidios dolosos, feminicidios, asaltos a casa habitación, atracos sobre vías de comunicación, más otros delitos del fuero común, se debe al diario accionar de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo del Maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila.



La gobernabilidad que existe en Guerrero, se origina por el trabajo diario que emprende el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien preside la Mesa para la Construcción de la Paz, lo cual arrojó que esta entidad bajó al noveno sitioa nivel nacional enla reducción de incidencia delictiva en el 2020.



Lo confirmó el gobierno federal. Importante es el papel que hace la FGE a cargo de su titular, Maestro en Ciencias Jurídicas, Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Gran número de bandas de secuestradores fueron desmanteladas; muchos delincuentes fueron detenidos y rescatadas personas sanas y salvas.



El Grupo Antisecuestros de la Policía Ministerial (PIM), merece el reconocimiento de la ciudadanía. El fiscal De los Santos Barrila, siempre acude a las sesiones de la Mesa para la Construcción de la Paz.



De allí se deriva que la FGE se encuentre en alerta, dispuesta a colaborar con todos los órdenes de gobierno. Por ejemplo, en las últimas horas la FGE participa -con la PIM- en operativos para la detección de armas y narcóticos con ayuda de binomios caninos en Acapulco, donde están presentes Sedena, Semar, Guardia Nacional y Policía Estatal.



Los binomios caninos también especializados en detección de explosivos,operan en las colonias, Progreso, Centro, Ejido, Constituyentes y Pié de la Cuesta, entre otros puntos del puerto. Se enumeran varias acciones de la FGE en la entidad, como: dos mujeres extorsionadoras fueron detenidas en Acapulco; la FGE logró 50 años de prisión para tres secuestradores de Tecpan.



El plagiado, fue rescatado sano y salvo. En Zihuatanejo (Coacoyul) dos secuestradores fueron detenidos y enviados a prisión; el secuestrado fue liberado por la PIM. En Acapulco, una señora asesinó a su suegra e hirió a su esposo con arma blanca (cuchillo).



Fue detenida y enviada a prisión. En Metlatónoc, fueron detenidos dos sujetos que habían secuestrado una fémina; incluso difundieron video que subieron a redes sociales y pedían dinero como rescate. La dama, fue rescatada por la PIM. Su hijastro planeó secuestrarla para obligarla a cederle una casa (despojarla). Los pillos están presos.



En Chilapa, fue asesinado un político perredista -Antonio ’N’-, pero los familiares se niegan colaborar con la FGE; no se puede perfeccionar la carpeta de investigación por la nula ayuda. El crimen ocurrió en el negocio del político.



Con órdenes de aprehensión giradas por jueces, la PIM ha acudido para detener a homicidas en diferentes estados, donde se refugian luego de perpetrar delitos; todo con base en la ley, respetando derechos humanos.



Difícil el trabajo que emprende la FGE, pero cumple no sólo en la prevención del delito sino en el combate; la dependencia da buenos resultados y coadyuva para la gobernabilidad, en respaldo a la política del gobernador Héctor Astudillo Flores, de otorgar orden y paz a los guerrerenses.



LA RELACIÓN, PRENSA-CONGRESO El nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, diputado Alfredo Sánchez Esquivel, está dispuesto a entablar buena relación con los medios informativos profesionales, y desahogar la agenda legislativa, aprobar dictámenes y realizar nombramientos de importancia para el Poder Legislativo.



La mañana de ayer, el titular de la Jucopo, Sánchez Esquivel, se reunió con comunicadores que cubren la fuente legislativa, con motivo del Día del Periodista, celebrado el pasado día 4 del actual, para intercambiar impresiones, recoger opiniones y entablar nueva relación entre el Congreso con la prensa.



Ingeniero Agrónomo de profesión, el legislador Sánchez Esquivel, quien es representante popular del partido Morena por el distrito XIV con cabecera en Ayutla de los Libres, se dijo dispuesto a ’echarle los kilos’, para emprender buen trabajo legislativo; que todas las comisiones del Congreso trabajen arduamente y den resultados que la ciudadanía espera.



Sánchez Esquivel, se vio buen ánimo, con buena intención por hacer bien las cosas, para que el trabajo legislativo camine en la ruta positiva; que el Congreso Local retome su papel de escuchar voces de la gente, como ’caja de resonancia’; receptivo de asuntos que atañen a la población, sin afectar otras instancias.



Que el Congreso esté al servicio del pueblo de Guerrero, como lo que es: la representación popular. El diputado Alfredo Sánchez Esquivel, se dijo dispuesto a trabajar con toda la fracción del Morena, hasta con los que NO votaron por él cuando resultó electo presidente de la Jucopo.



Al resto de las fracciones parlamentarias al Congreso, les envió cordial saludo y los invitó al trabajo, en la recta final de la 62 Legislatura de Guerrero… Punto. [email protected]