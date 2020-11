Fiscalía contradice a AMLO sobre caso Luis Videgaray

NACIÓN 04/11/2020 03:11 Diana Lastiri, ALberto Morales y Pedro Villa y Caña ACTUALIZADA 03:11



López Obrador: me informaron que juez negó orden de aprehensión; no se ha recibido rechazo de la petición de captura, dice fiscalía





Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un juez federal negó librar una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no ha sido notificada de tal rechazo.



’Me informaron que se hizo una solicitud en este sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente.



’En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación. Esa es una función del juez, que no la admite porque considera que no es sólida o que no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía, del Ministerio Público’, señaló el Presidente en su conferencia matutina.



El pasado lunes, el periodista Carlos Loret, columnista de EL UNIVERSAL, adelantó que la Fiscalía General de la República presentó ante un juez una solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray, pero no fue otorgada, por lo que se ’replegó para rearmar la petición e intentar de nuevo conseguir la orden’.



En el sitio de Latinus, del periodista Loret de Mola, se expone que según el documento, la fiscalía busca acusar a Videgaray de un delito electoral, dos delitos de cohecho, uno de asociación delictuosa y uno de traición a la patria, cinco en total.



Documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL señalan que en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CD-MX-/0000-

865/2020, integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), la FGR señaló a Videgaray por asociación delictuosa, delitos electorales, traición a la patria y dos cargos de cohecho.



La carpeta de investigación fue iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya contra Videgaray Caso, tres expresidentes de la República y otros funcionarios y exfuncionarios públicos a quienes señaló de participar en actos de corrupción.



’Le solicito por esta vía libre orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso por (...) delito electoral (…); cohecho (partícipe) (…); cohecho (autor material) (…); traición a la patria (…), y asociación delictuosa’, señala la solicitud.



’Para el libramiento de la orden de aprehensión ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito’.



Ayer, mediante un comunicado, la FGR informó que el Ministerio Público federal no ha recibido ningún rechazo a la petición para capturar a Videgaray. Recordó que debido a la secrecía de las investigaciones no puede aportar información sobre el caso.



’Cuando el resultado de las acciones de la FGR en este asunto puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber’, señaló el organismo encabezado por Alejandro Gertz.



En su petición, la Fiscalía General de la República señaló a Luis Videgaray como autor material de cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria, y como copartícipe de cohecho y delitos electorales, mismos que supuestamente cometió con dolo.



Si la FGR logra llevar a juicio a Videgaray por estos delitos, podría enfrentar hasta 89 años de prisión en penas máximas.



El delito electoral que se busca fincarle está previsto en el artículo 406 fracción VII del Código Penal Federal, que establece hasta seis años de prisión al funcionario partidista o candidato que obtenga y utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para la campaña electoral.



Por cada delito de cohecho el código establece penas máximas de 14 años de prisión, mientras que por asociación delictuosa el castigo más grande es de 10 años y se incrementa en una mitad porque Videgaray Caso fue funcionario público cuando supuestamente cometió los hechos.



Por primera vez en esta administración la FGR intenta configurar el delito de traición a la patria contra un exfuncionario.



Por este delito, el Código Penal Federal establece una pena máxima de 40 años de prisión, por lo que en suma el exsecretario de Estado podría enfrentar hasta 89 años de cárcel.



El pasado 11 de agosto, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó que Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos ’respecto a su participación en el caso de Odebrecht’.



Ese día Gertz Manero refirió que Lozoya acusó ’una serie de sobornos’ por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron usados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.



Según la denuncia de Lozoya, Peña Nieto y Luis Videgaray le ordenaron entregar el dinero a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña presidencial de 2012.



Una semana después, luego de conocerse la denuncia de Lozoya, Videgaray dijo que las acusaciones del exfuncionario de Pemex son ’absurdas, temerarias e inconsistentes’, además de falsas.



A través de redes sociales, Videgaray dijo ese 20 de agosto que las acusaciones en su contra son ’mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos’ y que el único responsable de lo que ahora enfrentan su hermana, madre y esposa es el extitular de Pemex.