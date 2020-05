Fiscalía da a conocer investigación del feminicidio de Diana

En relación con el feminicidio de la joven Diana Carolina Raygoza Montes, el Fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, dio a conocer la tarde de este lunes, algunos actos de investigación: ’en cuanto al feminicidio de Diana, eso es un feminicidio, -expresó- del producto del trabajo conjunto de la unidad de investigación de feminicidios, delitos de género, agencia de investigación criminal, periciales y análisis criminal, tenemos los siguientes avances’:



’Se tiene que los hechos sucedieron este domingo 24 de mayo, entre la mañana al medio día; el agresor entró sin violencia o forzaduras de chapas o puertas al domicilio, tampoco hubo escalamiento de paredes. Es de considerar que a esas horas hay un tianguis en esa calle de la colonia Morelos que genera movimiento de gentes. Los vecinos hasta la fecha, con los que se han entrevistado, no han aportado mayores datos’.



De acuerdo a lo expuesto por el Fiscal, la joven se encontraba sola en su domicilio porque su familia estaba fuera de la ciudad desde el viernes 22. No existen signos de saqueo. La joven fue encontrada en su habitación semidesnuda, no se encontraron signos de abuso sexual, de tipo de violación consumada. Las heridas presentadas fueron producidas por un objeto punzo cortante. Se encontró evidencia de lucha o forcejeo.



La causa de la muerte fue un shock hipovolémico secundario a 39 heridas por objeto punzo cortante que penetró en torax, cuello, abdomen, cráneo y una zona genital. La policía cuenta ya con un número considerable de entrevistas e inspecciones, se recolectaron diversos indicios. Asimismo, se realiza una investigación cibernética y de análisis criminal.



Por el área de criminalistica se realizó la fijación del lugar del hecho, siendo una casa, en donde, en la habitación principal se localizó el cuerpo sin vida de la joven Diana que estaba sobre la cama, encontrándose sangre y en la pared de la habitación las letras SF escritas con sangre.



El área química de la Fiscalía, analiza los elementos filosos encontrados en el lugar, al igual que las manchas de sangre. El examen toxicológico resultó negativo a drogas y alcohol.



Por el área genética se recabó las partes de uñas para tratar de encontrar material genético diferente a la de la víctima y analizar el rastreo realizado en el cuerpo en zonas erógenas para encontrar salivas de perfil genético que no fuera de la víctima.

Se realizó la necropsia de ley, de la cual se puede determinar que la muerte ocurrió, aproximadamente, de las siete de la mañana al medido día, el cuerpo presentó lesiones de defensa, definitivamente se trata de un feminicidio, se está aplicando en su investigación el protocolo especializado en forma rigurosa.



Informó el Fiscal que se tiene diversas líneas de investigación que por el sigilo correspondiente no es posible dar a conocer en este momento, pero habrán de estar informando conforme los avances que se están presentando.



De igual forma, Petronilo Díaz Ponce, convocó a la ciudadanía, a los colectivos, que cualquier información que se tenga en relación de estos hechos, la hagan llegar a la Fiscalía ya sea acudiendo a sus instalaciones, vía electrónica, telefónica, e inclusive de manera anónima.