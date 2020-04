Fiscalia General de justicia del estado de mexico toma medidas necesarias por COVID -19

Texcoco Méx. Dado el sensible fallecimiento del comandante Feliciano Ramirez Miranda por COVID19. Ya confirmado, Personal del Palacio de Justicia toman medidas necesarias.



Hemos tomado la determinación de CERRAR el Centro de Justicia de Texcoco a partir del día de mañana y hasta en tanto se pueda realizar una SANITIZACIÓN de todo el Centro de Justicia.



Por tal motivo piden lo siguiente:

1. Todo el personal que tengan en dicho Centro de Justicia en el turno de este domingo 29, lunes 30 y martes 31, NO se presentará a laborar.



Una vez que se realice la sanitización y que se les indique que ya es seguro regresar a las laborales, se dará la instrucción respectiva.



2. Todas aquellas áreas que no tengan asuntos urgentes o de plazo constitucional, manden a su personal a sus casas. Ejemplos FISCALIA de Medio Ambiente y Fraccionadores; FISCALIA de Patrimoniales;

Visitaduría General; coordinación de vinculación, etc.



TODOS a sus casas. Solo dejarán en funcionamiento lo que requiera atención urgente y/o plazo constitucional.



3. Toda persona que presente síntomas de COVID19 y/o cualquier otra enfermedad respiratoria deben reportarla a Periciales para el seguimiento respectivo.



4. Los materiales ya han sido distribuidos en las diversas unidades. Si alguien falta les pido comunicarse a la Oficialía Mayor.



6. Se continuarán sanitizando los demás centros de justicia y todas las instalaciones de la Institución, conforme al calendario y prioridades que determine la oficialía mayor.



Les ruego atender estas determinaciones. De ello, depende que podamos salvar vidas.