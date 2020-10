Fiscalía identifica a probable responsable del homicidio de la menor Ayelin

El fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila informó que derivado de las pruebas genéticas realizadas de todos los indicios que contempla la investigación del homicidio de la menor Ayelin ’N’ y los demás datos de prueba, ya se cuenta con el perfil genético de uno de los probables responsables, así como la identificación de tres participes más.



En conferencia de prensa, acompañado del encargado de la Coordinación General de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios; el fiscal regional de la zona Centro, Ernesto Jacobo García; coordinador General de Servicios Periciales José Manuel Martínez Hernández, fiscal Especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, Eloína Sánchez Zamora, De los Santos Barrila, expuso que desde el primer momento se ha priorizado la investigación de este condenable y lamentable hecho.



Recordó que desde el 16 de octubre por la tarde, que tuvieron conocimiento de la desaparición de la menor Ayelin ’N’, se activó el protocolo Alerta Amber, desplegándose un operativo de búsqueda por parte de Agentes Ministeriales con el apoyo de los binomios caninos en el municipio de Tixtla, principalmente en aquellas zonas en que se indicaron que pudiera haber estado.



Indicó que de acuerdo a los datos en la carpeta de investigación y a la propia versión de la señora Flora Marcelo Rojas, madre de Ayelin ’N’, se perdió contacto con la menor alrededor de las 4 de la tarde del pasado jueves 15 de octubre, cuando salió de su domicilio, iniciando la búsqueda sus familiares y al no poder localizarla decidieron presentar la denuncia correspondiente un día después.



Comentó que durante los días posteriores, sábado y domingo, se desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil estatal y municipal, así como la Unidad Canina de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado, siempre en acompañamiento de familiares, vecinos de la víctima y la Presidenta Municipal de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa.

Detalló que el cuerpo sin vida de la menor fue localizado el día lunes 19, a las 7 de la mañana, en la colonia La Candelaria, donde peritos de la Coordinación General de los Servicios Periciales llegaron al lugar de los hechos.



Relató que a partir de ese momento, se iniciaron los actos de investigación con perspectiva de género y de acuerdo al protocolo de feminicidio, interviniendo en diversas materias forenses como, criminalística de campo, antropología, fotografía, dactiloscopia, química, genética y planimetría, realizando más de 100 horas de trabajo hasta este momento.



Refirió que al realizar el procesamiento en el lugar del hallazgo, se localizaron diversos indicios, entre ellos, un par de tenis blancos, ropa y cabello los cuales fueron recolectados.



Y una vez realizada la necropsia de ley y en base al trabajo en el laboratorio de genética y química, se determinó que la causa de muerte fue, traumatismo craneoencefálico severo.



Tras la búsqueda en la zona se localizó otro lugar distinto al de hallazgo, donde también se encontraron otros indicios, como cabello, residuos biológicos y una playera humedecida, mismos que de manera inmediata se enviaron a los Laboratorios de Genética y Química Forense para su análisis.



"Lo que en este momento podemos informar con toda veracidad, para no afectar la investigación, es que, derivado de las pruebas genéticas ya realizadas de todos los indicios que contempla la investigación y los demás datos de prueba, ya se cuenta con el perfil genético de uno de los probables responsables, así como la identificación de tres participes más", apuntó.



Reiteró que para la institución, es de suma importancia todos y cada uno de los asuntos que aquí se investigan, privilegiando y priorizando la protección de nuestras niñas, niños, mujeres y adolescentes.



Reiteró a la sociedad guerrerense, que por la gravedad de este caso, la labor no parará hasta llevar ante la instancia judicial competente a los probables responsables; "me uno y entiendo la indignación de familiares y amigos; por ello, no descansaremos".



Sobre la desaparición de Hugo Miguel Morales Sánchez, hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre del año 2020, el fiscal detalló que la Fiscalía solicitó la colaboración institucional con sus similares de Veracruz y Tabasco para difundir la ficha de la víctima para su pronta localización.