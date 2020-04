Fisuras en el Pacto Fiscal con 12 Estados

Acusan los Gobernadores a la Federación de abusos e inequidad.

Empresarios y comerciantes, acuerdan suspender pago de impuestos.



Ahora sí que se le complicó más la gobernanza de México al presidente López Obrador.

Desafortunadamente para él, el mega desmadre lo inició el mismo, desde el primer día que tomó posesión de la Presidencia muy enojado, con sed de venganza, y al grito de ’duro a la corrupción y a la impunidad de los conservadores, neoliberales y fifís’, azuzó a sus fanatizados seguidores a los que llama ’el pueblo sabio y bueno’ para que a ’mano alzada’ en votaciones a modo, ’decidieran ellos’ que se suspendieran obras en avanzado proceso de construcción con miles y miles de millones de pesos invertidos, aplaudieran la reducción de salarios en cargos públicos, se hicieran recortes presupuestales en todas las dependencias gubernamentales e instituciones de salud que no debería haber hecho y, y, y, y muchas otras cosas más...

Pero sale sobrando hacer el repaso de lo que ya se sabe. Por lo mismo, nos situamos en el complicadísimo presente con la intención de hacer una prospectiva social, económica, financiera y política, a corto y mediano plazo de nuestro país, para orientar con información veraz y objetiva a nuestro agobiado pueblo, partiendo de la evidencia de que el proyecto de la Cuarta Transformación del país de López Obrador se hunde en el pantano de su propia ’plataforma’ de proyecto de Nación.

Así que siguiendo el guion del título de este Candelero empezamos:

1.- Como en 16 meses de haber asumido la Administración de México, el señor Presidente ya vació las arcas de la Tesorería Nacional, ahora para allegarse recursos echa mano de los Fondos y Fideicomisos de todo tipo porque ’solo sirvieron para fomentar la corrupción política de los gobiernos anteriores’, según afirmó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF).

’El necesitado’ Presidente a quien la lana le super urge, ahora también va sobre quien tenga en la mira de la revancha y del que se sospeche tenga dinero y bienes que sean posible de ser confiscados. Y para eso tiene a Santiago Nieto.

Igual va contra empresarios débiles no pertenecientes al círculo de quienes forman parte del aún vigente Estado de Facto que es sustento del Sistema Político-Económico del país y que son los integrantes de la verdadera ’mafia del poder’.

¿Y narco dinero?....pues dicen que AMLO anda ideando que hacer para que el presidente Trump le ayude a que el gobierno de Estados Unidos le regrese a México algo de los 12 mil millones de dólares que dizque le tienen confiscados allá a El Chapo en bienes y en efectivo. Yo en lo personal creo que no recuperará ni un dólar….

Está definido que Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres, -a quien galardonaron con la medalla Belisario Domínguez- Antonio del Valle, Daniel Servitje, Ramiro Garza Cantú y Ricardo Salinas conforman el grupo de mega ricos en quienes AMLO confía plenamente para que lo salven de caer en desgracia, pero aclaro que también hay otros ricos, no tanto como aquellos, pero que igual están en el establo de Palacio Nacional y forman parte de la cuadra del Consejo Asesor Empresarial del Presidente siendo arrendados por Alfonso Romo, quien es el Jefe de la Oficina de AMLO. Ellos son Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Alemán, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y aquí figura otra vez Ricardo Salinas Pliego.

Con esto quiero dejar claro que también entre los fifís hay clases, y más marcadas entre los mentados ’Barones del Dinero’.

Por ejemplo, los que ya mencioné como miembros del Estado Mexicano de facto y los del Consejo Asesor Empresarial del Presidente, obviamente operan sus negocios sin mayores problemas en el gobierno federal, mientras que los empresarios y comerciantes a los que llaman despóticamente ’clase medieros’ integrados en la Coparmex, Canacintra, Concamin, Concanaco, CCE y los pobretones de las MiPymes han sido ignorados completamente en su petición de apoyo gubernamental, que no es condonación de impuestos, sino prórroga diferida para pagarlos en el curso del año, a fin de no descapitalizarse, evitar el desempleo e irse a la ruina a consecuencia del obligado cierre dispuesto para prevenir contagios del Coronavirus.

(Parafraseo: ’Ni los quieren ver y menos oir’ en Palacio Nacional a los representantes de las diversas organizaciones de la IP, Gustavo de Hoyos, Enoch Castellanos, Francisco Cervantes Díaz, José Manuel López Campos y Carlos Lomelín).

AVISO: (Parece ser que AMLO tiene la intención de autorizar solo un millón de créditos a la palabra de apenas 25 mil pesos cada uno para las MiPymes ubicadas en los lugares más afectados en su economía por la pandemia. Dejará sin ningún apoyo a 4 millones de estos negocios que son en realidad un eficaz motor que ha movido la economía del país).

Por cierto, Enoch Castellanos, dirigente de la Canacintra, sostiene que ’el Presidente comete un gran error al querer apoyarse en los grandes capitales cuando la economía real está en las MiPymes’.

Y aquí viene lo romper el Pacto Fiscal:

2.- Atendiendo las justas quejas y demandas de los empresarios y hombres de negocios que generan empleos y mueven la economía de sus Estados, 12 gobernadores de diferentes partidos han hecho público su respaldo para llegar a la suspensión del pago de impuestos, ante la negativa del gobierno federal de apoyarlos, porque si no lo hacen, se arruinarán y tendrán que parar definitivamente sus actividades.

Esos gobernadores también están decididos a romper el Pacto Fiscal por los abusos e inequidad de la Federación en lo referente a las justas participaciones que consideran deben tener por la recaudación de impuestos federales que se realiza en sus Estados.

Se comenta la sospecha que la Federación ante la necesidad urgente de dinero, le ’mocha’ a las legítimas participaciones de los Estados, y eso de ser cierto, es gravísimo.

Esto llevaría al fondo que es exigir el estricto respeto a la autonomía y soberanía de los Estados con lo que se abrirían fisuras al Pacto Federal lo cual sería el acabose para la unidad republicana.

Los gobernadores que están dispuestos a romper el Pacto Fiscal con la Federación que data de 1978 lo cual causaría una catástrofe financiera en el gobierno de México de incalculables e inimaginables consecuencias, son:

Enrique Alfaro de Jalisco (MC) dice: ’Ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los Estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente. Espero que exista voluntad para revisar el Pacto Fiscal, tratando de que no tengamos que romperlo. Si la Federación es omisa, existe la disposición legal y la ruta legal para poder salirnos de ese acuerdo. Ojalá que no tengamos que llegar a eso’.

Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas (PAN);

Jaime ’El Bronco’ Rodríguez de Nuevo León ( INDEP.) y

Miguel Angel Riquelme de Coahuila (PRI)

coinciden en que los gobiernos generan las condiciones para que los sectores productivos generen riqueza y empleos, y a ellos hay que cuidarlos porque si no se perderán miles de empleos en el país por la pandemia. ’Por ello -dicen- nos estamos uniendo para garantizar que eso no suceda’. Reiteraron su llamado a la Federación para que establezca acciones en beneficio de los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes generan la mayor cantidad de empleos en el país, y ellos serán los más afectados por la emergencia en que estamos.

Precisaron los gobernadores que sus Estados aportan más del 20 % de los impuestos que recauda la Federación y quieren que así como ellos llevan a cabo acciones de apoyo, la

Federación haga lo mismo, uniendo talentos, esfuerzos, capacidades y recursos para salvar estos empleos que están en riesgo. Y critican fuerte la inequidad del gobierno federal afirmando que si no cambia, se saldrán del Pacto Fiscal.

Y en las mismas están los gobernadores del PAN, Javier Corral de Chihuahua; Diego Sinhué Rodríguez de Guanajuato; Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Francisco Domínguez Servién de Querétaro y José Rosas Aispuro de Durango.

Juan Manuel Carreras López de San Luis Potosí es del PRI; Silvano Aureoles Conejo de Michoacán es del PRD y Héctor Astudillo Flores de Guerrero del PRI-Verde.

De no corregirse la situación….pueden presentarse situaciones todavía más dolorosas a las que ya de por si padecemos.

Ojalá que el señor Presidente recapacite….