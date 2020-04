Fitch ratifica la calificación del Banco de Desarrollo de América del Norte en ‘AA’; perspectiva estable

Se presenta a continuación la lista completa de calificaciones.



Factores clave de la calificación



Las calificaciones del BDAN son impulsadas por sus características intrínsecas, evaluando la solvencia y la liquidez en ‘aa+’ y ‘aaa’, respectivamente. El riesgo medio del ambiente de negocios del banco se traduce en un ajuste negativo de un escalón por debajo de nuestra evaluación de solvencia, dando lugar a una calificación intrínseca de ‘aa’.



La evaluación de solvencia del BDAN como ‘aa+’ está respaldada por sus ’excelentes’ indicadores de capitalización donde la medida primaria de Fitch (la relación entre el capital y los activos ajustados y garantías) mejoró para alcanzar el 34.1% en diciembre de 2019 (2018: 33.3%). Actualmente, Fitch también usa la relación entre el capital utilizable y activos ponderados por riesgo (FRA) para evaluar la capitalización del BDAN. Se ajusta el capital contable del Banco para incluir un 10% adicional de capital exigible suscrito por Estados Unidos (AAA/estable), que da lugar a un capital utilizable inflado y a una relación global FRA del 136% al fin de 2019. Ambas relaciones están por arriba del nivel de ‘excelente’ delineado por nuestros criterios.



Fitch sigue esperando que el BDAN mantenga un cómodo margen en exceso de niveles de excelencia en ambos indicadores en el mediano plazo, gracias al crecimiento moderado de los activos y la contracción esperada de su balance general durante los próximos tres años, en línea con los propios pronósticos del banco. En nuestros supuestos, anticipamos una aportación única de capital pagado por 10 millones de dólares por parte de Estados Unidos, relacionada con una ampliación de capital anterior, pero no consideramos ningún aumento de capital pagado como resultado del recientemente firmado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mismo que contempla que muy probablemente el BDAN se beneficie de un aumento considerable de capital en los próximos años. En la actualidad, no existe un calendario o programa para este aumento de capital, y por esta razón esta transacción no se consideró en nuestro conjunto de pronósticos y supuestos.



En la opinión de Fitch, el BDAN mantiene un perfil de bajo riesgo. El banco sólo otorga créditos a entidades privadas, asociaciones público-privadas y subnacionales (municipios) en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Sin embargo, sus sólidos criterios para el otorgamiento de crédito sostienen bajos índices de deterioro (1.2% en diciembre de 2019) y una baja concentración de contrapartes en créditos (los 5 créditos más grandes representan el 32% de la cartera).



Fitch estima que el promedio de calificación de la cartera de crédito continúa en ‘BBB’, de acuerdo con la modificación realizada a nuestro enfoque en la última revisión del banco en marzo de 2019. Fitch sigue usando las calificaciones internas del banco para calcular el promedio de calificación de su cartera (cuando no hay una calificación externa disponible) y el sistema interno de calificación crediticia del banco continúa mejorando y es más robusto, en línea con sus pares. Fitch espera que la cartera del banco siga calificándose en la categoría ‘BBB’ en el mediano plazo.



La crisis actual relacionada con el brote del COVID-19 presenta riesgos a la baja con respecto a las estimaciones de la institución del promedio de calificación de sus créditos y el comportamiento de sus activos. Fitch destaca que debido a que la mayoría de sus créditos son para el financiamiento de proyectos de infraestructura, donde el pago depende del flujo de efectivo generado por las instalaciones, es posible que esto de alguna manera lo protegerá del riesgo de deterioro económico. El banco ya ha percibido una menor demanda de desembolsos de fondos en las etapas de seguimiento de los proyectos existentes como resultado de los retrasos en construcción/producción en varios de los mismos. Fitch continuará monitoreando el impacto en la actividad del banco y su desempeño financiero de la crisis en curso.



Fitch sigue evaluando las prácticas de gestión de riesgo del BDAN como ‘sólidas’. El banco mantiene conservadores límites de apalancamiento, junto con conservadores límites de liquidez y capitalización, y los límites internos clave no han cambiado en el último año. Sus prudentes prácticas de inversión mantienen la calidad de sus activos de tesorería y el riesgo de mercado es mitigado al usar derivados.



Fitch mantiene la evaluación de liquidez del BDAN en ‘aaa’ para reflejar su excelente liquidez y la muy alta calidad de sus activos de tesorería. Al mes de diciembre de 2019, la relación entre sus activos líquidos/deuda de corto plazo era del 295% (muy por encima del 150% definido como nivel ‘excelente’ en los criterios) y la calidad de su cartera de tesorería mejoró con más del 90% de la cartera invertido en activos calificados como ‘AAA’-AA’. De acuerdo con las expectativas del banco en cuanto a la administración de su balance en el mediano plazo, Fitch espera que la cartera de activos de tesorería del BDAN disminuya dramáticamente en los próximos tres años, pasando de $750 millones de dólares en 2019 a alrededor de $250 millones de dólares en 2022E.



La evaluación de Fitch del ambiente de negocios del BDAN permanece sin cambios en riesgo medio y descuenta un escalón por debajo de su evaluación de solvencia, a pesar de la disminución de la calificación soberana de México de Fitch en junio de 2019 a ‘BBB’ de ‘BBB+’. La evaluación de Fitch equilibra el pequeño tamaño de la operación ($1,200 millones de dólares), el enfoque en créditos no soberanos y nuestra evaluación de ‘alto riesgo’ de la importancia de su mandato público con el buen gobierno y la estrategia de bajo riesgo. El banco mantiene buenas relaciones con los gobiernos locales y municipios, ya que son los principales beneficiarios de sus programas. Sin embargo, los retrasos en los pagos de capital son una señal del bajo apoyo del Gobierno de Estados Unidos en aumentos de capital.



El entorno operativo de ‘riesgo medio’ del BDAN se caracteriza por el limitado apoyo operativo de los países miembros. El riesgo político y el clima de negocios se evalúa como ‘riesgo medio’, debido a que los dos países de operación gozan de ingresos altos e intermedio/altos per cápita y mantienen la mayoría de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial en rangos de percentiles altos.



El impacto de la crisis de COVID-19 en sus operaciones debe ser relativamente limitado. Al momento de esta publicación, los empleados del BDAN han recibido la instrucción de trabajar desde casa, brindándole al personal clave laptops y teléfonos para facilitar esta transición.



La evaluación de apoyo para el BDAN no es un factor clave de la calificación. La evaluación de Fitch del apoyo de los accionistas que se ubica en ‘aa’, considera su capacidad de apoyo como ‘aaa’, ya que el capital exigible de Estados Unidos cubre toda la deuda neta del banco. Tras la baja de la calificación soberana de México en junio de 2019, la calificación promedio de los accionistas del banco (México y Estados Unidos) cayó a ‘A+’ de ‘AA-’. A la evaluación de capacidad de apoyo de ‘aaa’ Fitch aplica un ajuste a la baja de dos escalones por una ‘débil’ predisposición de apoyo, que se hace evidente los retrasos en los pagos de capital. Sin embargo, la inclusión del BDAN en el TMEC es una posible señal de mejora de la voluntad de los accionistas para apoyar la institución, pero a la fecha, dada la enorme incertidumbre que queda en torno esta posible ampliación de capital, no se aplica ningún aumento a la calificación.