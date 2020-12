Flexibilidad en educación

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, explicó que a partir de la creación del semáforo de riesgo epidemiológico ’queda muy claro que solamente se regresa a clases presenciales de manera ya abierta, normal, a partir del semáforo verde’, porque ’si hoy abriéramos, si hoy hubiera muchos estados en semáforo verde, más o menos la mitad de la población mandaría a sus hijos a la escuela, pero la otra mitad de la población no los mandaría por decisión propia’.

En este sentido hay, digamos que apreciaciones bastante diferenciadas en las familias sobre lo que es seguro para sus hijas e hijos, y también de maestros al respecto. Entonces, lo que nos instruyó el presidente y estamos haciendo es, dadas las condiciones de la pandemia, brindar todas las oportunidades a la sociedad mexicana para que haya flexibilidad en este terreno.

Y va a continuar la educación a distancia, Aprende en casa II, el regreso a clases como se planteó desde un principio, incluso en las entidades que están en semáforo verde como son Campeche, Veracruz y Chiapas, dijo, y explicó que podría llegar a suceder que un estado que está en verde, si en estas fiestas de fin de año no cuida a la población las medidas mínimas que están recomendadas por la SEP.

Entonces podrían cambiar de color como algunos que han estado en naranja y han cambiado también en el país a rojo, por lo cual como sector educativo estamos siguiendo las indicaciones del sector Salud, aunque en algunos casos de escuelas comunitarias y de estados en semáforo verde las decisiones se toman a nivel local, de acuerdo a la realidad, y en común acuerdo con los padres de familia.

Batalla por la equidad en el país

El gobernador Alejandro Murat, durante el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, dijo que desde Oaxaca da la batalla por el equilibrio y la equidad en el país, pues el norte, centro y bajío de la República tuvieron ya su oportunidad y hoy toca al Sureste de la República…El Dr Arturo Reyes Sandoval, al ser designado nuevo director del IPN, indicó que se trata de una institución de gran magnitud con aproximadamente 190 mil estudiantes, 10 veces más grande que la Universidad de Oxford en matrícula estudiantil, y para él ’será un gusto regresar a mi alma mater, la que a mí me dio educación gratuita y, además, becas; pero no sólo eso, sino educación a muchos miembros de mi familia, entre ellos, primos, tíos, mis padres Pedro y Blanca Estela, que son químicos bacteriólogos, también por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; y bueno, mi abuelo, que también fue profesor en la Escuela Superior de Ciencias Administrativas y quien escribió un par de libros sobre derecho fiscal y sobre cuestiones internas del Politécnico; eso, por allá del siglo pasado, década de los 50 y 60’, indicó...El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, afirmó que darán ’una atención privilegiada’ a los paisanos que regresan en esta temporada a su país, a su estado, a su municipio, a su comunidad, a su ranchería y a su casa; estaremos muy pendientes sobre todo con la nueva oficina de atención de los migrantes que funcionará desde la Presidencia de la República…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa inició los trabajos de modernización del sistema de semaforización, con tecnología inteligente en 48 cruceros que conforman el Corredor Poniente del CityBus Oaxaca, el cual estará integrado por 12 kilómetros del crucero de San Lorenzo Cacaotepec al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán; interviniendo entre ellos los cruceros de la Central de Abasto y el Parque del Amor, vías de comunicación caóticas para el paso de los peatones y automovilistas…

