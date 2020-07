FMF: apoyo económico de FIFA sólo para atenuar efectos de Covid 19

+Yon de Luisa destaca que una parte irá al futbol femenil



+Posibilidad de gestionar créditos bancarios para atemperar pérdidas económicas de clubes, agrega



+Por ahora no se sancionará a clubes que fallen en protocolos sanitarios



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), precisó que la ayuda que otorga la FIFA a cada uno de sus 211 asociados, por un monto de 1.5 millones de dólares –unos 33 millones 500 mil pesos–, se tiene que destinar en su totalidad para atenuar los efectos económicos que ha causado la pandemia del Covid-19, pues no debe ser utilizado para otros proyectos, y subrayó que un porcentaje irá forzosamente al balompié femenil.



En cuanto al torneo Guardianes 2020, De Luisa admitió que por ahora no se contemplan sanciones para quienes no se apeguen al protocolo sanitario, pero se vigilará que se cumpla de la mejor forma posible. A su vez, Arturo Brizio, titular de la Comisión de Arbitraje, anunció modificaciones al reglamento, dictaminadas desde Zurich, para darle vivacidad al juego.



Reconoció que han sufrido afectaciones considerables debido al paro por la pandemia, pues nuestros ingresos más representativos vienen por la organización de partidos a nivel taquilla y derechos de televisión, pero, asimismo, se ve afectada la entrada por patrocinios.



En conferencia virtual donde se confirmó el partido amistoso en Holanda para el 7 de octubre, De Luisa señaló que el órgano rector del balompié internacional ofreció aparte créditos por 5 millones de dólares –111 millones 500 mil pesos–, sin embargo, este dinero sí habría que regresarlo, porque difícilmente se solicitará dada la inestabilidad de la moneda nacional.



La opción será buscar créditos bancarios y con la disposición de la FMF de actuar como garante. Debido a la situación histórica de la Federación podemos actuar como obligados solidarios y ya se está trabajando con los bancos, abundó.



Brizio, en su turno, aclaró que los árbitros de cada partido conminarán a los participantes a respetar los protocolos de salud. Los silbantes tienen la obligación de hacerlo, pero no habrá ningún tipo de castigo, no los tenemos considerados en reglamento, pero sí vamos a trabajar para que se cumplan. Esperemos que en esta transición haya un buen comportamiento y no tengamos que pensar en modificar nuestro reglamento de sanciones.



Detalló que se extremarán las medidas sanitarias en los viajes y dijo que a las camionetas del VAR se les hicieron adecuaciones para mantener la sana distancia. También precisó que a los jugadores se les ha recomendado no escupir; sin embargo, no se castigará porque entendemos que no lo hacen de manera deliberada, sino por liberación de estrés.



Brizio mencionó que las mujeres, como cualquier árbitro, tendrán también oportunidad de pitar en Primera División si su desempeño es bueno y destacó que hay varias de gran capacidad.



En cuanto a los silbantes que tuvieron sobrepeso en la última prueba física, manifestó que por esta vez no serán tan severos, sino razonables por el confinamiento al que forzó la pandemia.



Tras enfatizar que el VAR «no arbitra», remarcó que en el torneo que comienza el jueves se permitirán cinco relevos por equipo en cada partido, los cuales deberán realizarse en tres oportunidades, sin contar las que los técnicos realicen al medio tiempo.



Puntualizó que ya no se considerará mano cuando el balón se juegue con el hombro y hasta la altura de la axila.



(Con información del diario La Jornada. Foto, cortesía de Jam Media)