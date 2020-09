Fomenta Secretaría de Cultura y Deporte trabajo en fuerzas básicas de basquetbol sobre silla de ruedas

• Pretenden crear la base de los equipos de basquetbol sobre silla de ruedas.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con el objetivo de formar las fuerzas básicas del equipo de Basquetbol sobre silla de ruedas del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México inició desde hace un par de temporadas con el equipo ’Diablitos’ del Edoméx.



En este esfuerzo participan niños y jóvenes mexiquenses, quienes han participado en las Paralimpiadas Nacionales, equipo que se encuentra bajo la dirección de Nohemí Rojas Huertas.



’Me tocó el inicio del equipo, ver como estaban llegando niños al equipo mayor, impulsó la iniciativa de formar un equipo menor, ya que durante unos años no se dio continuidad a este proyecto, y por ello se quiso retomar esta iniciativa’, afirmó la entrenadora del Edoméx.



En ese contexto, explicó que la primera etapa con las niñas y los niños interesados en este deporte, consiste en enseñarles el manejo de la silla de ruedas, después se trabaja en el tiro y el bote del balón, y de ahí se va aprendiendo la técnica y la táctica del juego.



Rojas afirmó que este proyecto tiene fundamentalmente dos intenciones, la primera es que se tenga una digna representación en los Juegos Nacionales Conade del Deporte Adaptado, y el segundo es crear una base de jugadores que puedan hacer crecer al primer equipo, los ’Diablos’ del Estado de México.



’El objetivo es llegar al primer lugar, el año pasado estuvimos a muy poco, eso en la categoría infantil que es la modalidad 3 por 3 y en la juvenil subir de nivel.



El año pasado quedamos en quinto lugar y esta vez planeamos estar en el medallero, si no trabajamos desde ahorita con los juveniles, prácticamente no podemos tener un equipo fuerte en los mayores’, apuntó.



Por último, dio a conocer que otro aspecto importante en esta disciplina, es que se está buscando captar el talento femenil en este deporte, ya que por el momento solo se cuenta con la participación de dos jugadoras juveniles.



Por lo anterior, la entrenadora mexiquense invitó a los usuarios en silla de ruedas, que estén interesados en el basquetbol, a acercarse a la Subdirección de Deporte Adaptado de la Secretaría de Cultura Física y Deporte, para ser canalizados y ser partícipes de esta disciplina.