Fomentan la lectura en Acolman con taller "mis vacaciones en la biblioteca’

Al menos 251 niños, niñas y adolescentes disfrutan de cinco talleres

Agosto 06, 2025 12:13 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

Acolman, Estado de México. - El gobierno municipal de Acolman, mediante la Dirección de Educación, realiza por séptima ocasión el taller "Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025 ", accion enfocada para promover entre la niñez acolmense el interés por la lectura.

Con la implementación de cinco talleres a lo largo de tres semanas, la Dirección de Educación del municipio de Acolman, busca detonar la lectura recreativa durante el periodo vacacional.

Al respecto, la Directora de Educación en el municipio de Acolman, Celia Moreno Espinoza, informó que en su séptimo año de realizar el taller "Mis Vacaciones en la Biblioteca ", desde el pasado 4 de Agosto, asisten 251 niños, niñas y adolescentes.

En el taller " Mis Vacaciones en la Biblioteca " que se realizará hasta el próximo 22 de agosto al interior de las 12 bibliotecas que conforman la red municipal de bibliotecas, los asistentes podran enriquecer su lenguaje oral y escrito, pero sobre todo fomentar el interés por la lectura.

La titular del área, señaló que para esta ocasión y para promover el fomento a la lectura, se presentan los siguientes; huateque de palabras, piquin de versos y sones, factor sorpresa, sueños de tinta y papel, así como retratos de familia.

