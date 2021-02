Fomentar la unidad para sumar fuerzas ideológicas al interior de MORENA a treves de reuniones: Diputado Federal Silvestre Lopez C.

Chimalhuacan, Mex.-’La reunión que se realizó el pasado 11 de febrero en las oficinas de los compañeros ejidatarios a la cual asistí, fue gracias a una invitación personal hecha a su servidor por Miguel Ángel González Valentino, ex presidente del comisariado ejidal de la localidad y el motivo fue únicamente con el objeto de fomentar y consolidar la unidad entre los militantes de MORENA de los cuales algunos ya tienen un registro para obtener un cargo de elección popular a través de la convocatoria en las elecciones de este año’.

Dijo a este portal de noticias digital, el diputado federal por el XXV distrito, Silvestre López Cornejo quien agrego, que a su llegada a ese lugar en donde ya también se encontraba un grupo de campesinos seguidores de González Valentino a quienes en su mensaje expreso, que su presencia era solo con la intención de proyectar la unidad del partido en todos sus sectores en este caso con el sector agrario.

Puntualizando no desconocer la problemática interna que existe en torno a los ejidatarios pero que esas diferencias solo le compete al sector campesino solucionarlas ’sucede hasta en las mejores familias, pero aquí no pueden intervenir factores ni tomar decisiones externas, por eso reitero que son los mismos ejidatarios los que tienen que tomar una solución a su problemática interna.

El legislador también comento en su charla con los ejidatarios en su interés por reelegirse para obtener la diputación federal del XXV distrito para lo cual ya emitió su registro como pre-candidato, al tiempo que señalaba del interés de Miguel Ángel González Valentino de aspirar a la presidencia municipal para lo cual ya también cumplió con su registro.

Añadió que gracias a la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, ’nos da la oportunidad de votar y ser votados sin ninguna limitante, al contrario en MORENA los estatutos prevalecen y hacen notar y replican esa oportunidad, porque no solamente se les da la oportunidad a afiliados a MORENA, sino que hay oportunidad para externos, en resumen todos se pueden registrar porque es un proceso interno de MORENA en donde es abierto, no hay limitantes es por ello que le doy la bienvenida a Miguel Ángel González y a todo aquel que se quiera registrar, sin que esto quiera decir que le estamos dando la preferencia a alguno en especial’.

En este sentido el diputado Silvestre López, fue muy claro al decir, ’yo no formo parte de los órganos internos de MORENA que están en la cuestión de elecciones y que tienen que llevar a cabo lo que se indica en la convocatoria, hay un proceso interno que es el que va a designar quien se va o quien se queda a través de una encuesta’.

Enfatizo que la visita con los ejidatarios, fue solo para invitarlos a que apoyen a MORENA en su ideología politica, porque tenemos algo en común, acceder al poder por medio del voto de forma pacífica como se hizo hace tres años con Andrés Manuel López Obrador, no es necesaria la violencia, solo es necesaria la participación politica de los ciudadanos con su credencial de elector acudir a las urnas y votar por el gobierno que mejor les convenga, pero si hay coincidencias ideológicas entonces los invitamos a participar en el Movimiento de Regeneración Nacional, pero nunca y que quede bien claro, no acudimos a la reunion con los ejidatarios a pedirles su voto.

Enfatizo que la tarea es sumar todas las fuerzas políticas necesarias para crear un efecto en donde definitivamente triunfe la democracia en Chimalhuacan, pero siempre cuidando en no caer en ningún ilícito en materia electoral porque sabemos de sus consecuencias, por ello. solicito no sacar de contexto la labor que hicimos con los ejidatarios y que vamos a seguir haciendo con los compañeros que se registraron, y esa es nuestra tarea que es fomentar la unidad y la unificación y porque los tiempos electorales están corriendo, concluyo.