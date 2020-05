Taxistas del aeropuerto sin crédito

Para apoyar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), otorgará 300 mil créditos para este sector de la población con mensualidades de sólo 360 pesos y un periodo de gracia de tres meses, informó el Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis.

El director general del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, presentó el Crédito de Apoyo Diez Mil, cuyo monto es de 10 mil pesos y podrá pagarse en 33 cuotas mensuales, después de tres meses de gracia y destacó que este nuevo financiamiento, sin precedentes en el Instituto, está dirigido a trabajadores formales con el objetivo de brindarles acceso a financiamiento con mejores condiciones, por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, generando protección financiera ante el impacto económico de la pandemia.

Añadió que el Costo Anual Total (CAT) de este nuevo crédito es 10 por ciento, colocándose por mucho como el crédito de nómina más barato del mercado, de acuerdo con el Simulador del Crédito de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). A lo largo de 3 años, el costo financiero del crédito del Fonacot es $1,888, mientras que la segunda mejor opción disponible en el mercado requiere pagar $6,517, es decir, 3.4 veces más.

Alberto Ortiz explicó que los trabajadores que tramitarán por primera vez un crédito con el Instituto Fonacot deben hacer su registro en el portal en la sección Solicitud de Crédito dentro de Servicios en Línea (https://servicios.fonacot.gob.mx/PortalTrabajadoresAfiliacion#!/datosGeneralesTrabajador). Una vez registrados podrán hacer una cita en el mismo portal o a través del teléfono 800 Fonacot (366 2268). Los trabajadores que ya hayan tramitado crédito ante el Fonacot pueden proceder directamente a agendar una cita.

Agregó que este esfuerzo que realiza el Fonacot cuenta con una bolsa de 3 mil millones de pesos y está pensado para apoyar a los trabajadores ante las complicaciones económicas que puedan enfrentar por las circunstancias actuales.

’Las circunstancias actuales hacen necesaria la activación de un apoyo más cercano a la población, lo que implica para el Instituto realizar un esfuerzo extraordinario otorgando temporalmente créditos en las condiciones más favorables posibles, que permitan al mismo tiempo preservar la sustentabilidad financiera del Instituto’, destacó el funcionario.

El crédito está disponible para todas y todos los trabajadores de los centros que hayan completado su afiliación al Instituto Fonacot, misma que pueden hacer en línea a través del portal en la sección Afiliación de Centros de Trabajo dentro del apartado de Empresas en Servicios en Línea. Los requisitos son ser mayor de edad, con una antigüedad mínima de un año en el trabajo actual y una posición permanente. Para los acreditados actuales, se requiere tener capacidad de descuento en el salario y haber estado al corriente en los pagos hasta marzo de 2020.

Cabe señalar que todos los días a las 18:00 hrs, las dependencias responsables de los créditos ofrecen conferencia de prensa para informar los avances y mecanismos de acceso a estos apoyos.

Alberto Ortiz indicó que toda la información necesaria está en el portal www.fonacot.gob.mx. Sin embargo, para cualquier duda o consulta adicional, los interesados pueden comunicarse al 800 Fonacot (3662268) llamada sin costo, dónde podrán tener una orientación y atención personalizada para la obtención de este nuevo crédito. Para concluir, recordó que todos los trámites con el Instituto Fonacot se hacen de forma directa y sin intermediarios….

TAXISTAS DEL AEROPUERTO NO HAN RECIBIDO CREDITOS

Tras presentarse la semana pasada en Palacio Nacional para lanzar un SOS a las autoridades, taxistas de diversas organizaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúan pidiendo apoyo y demandan créditos para poder dar de comer sus familias y afrontar diversos compromisos.

Encabezados por Luis Gabriel Martínez Rendón y Arturo Uribe Mendoza, los taxistas de las siete empresas concesionadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) se manifestaron en Palacio Nacional, para solicitar los créditos de 25 mil pesos, que otorga el gobierno federal, ante la pandemia de coronavirus covid-19.

Hoy los manifestantes explicaron que hace aproximadamente un mes les ofrecieron un apoyo de seis mil pesos, pero lo recibieron y les seria insuficiente porque sus gastos rebasan la suma asignada, y por ese motivo solicitan los créditos, a pagar en tres años y con cuatro meses de gracia.

Las autoridades del gobierno federal recibieron a una comisión de los manifestantes, quienes entregaron un pliego petitorio, por lo que fueron canalizados en el transcurso a la Secretaría del Bienestar, en Paseo de la Reforma pata atender sus demandas, pero hasta el momento no han tenido respuestas.

Manifestaron que fueron atendidos por el maestro Heriberto Hernández y Juan Manuel López Cosío, quienes les ofrecieron un crédito por seis mil pesos, pero no se los han dado por lo que solicitan un crédito de 25,000 pesos, los cuales en condiciones normales lo podrán cubrir con su trabajo.



Los trabajadores del volante dicen que son 1,600 familias que demandan apoyo, ya que la situación generada por el COVID-19 los tienen sin posibilidades de alcanzar recursos para sus familias, pues han llegado al caso de no tener ni para comer.

Los operadores de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dicen que están listos para empezar a la hora que se reinicien las actividades en el aeropuerto pero que en estos momentos requieren de un apoyo especial de sus autoridades.

Manifestaron que al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, le entregaron una carta a la Jefe de Gobierno Claudia Sheinbaum en donde le explican que los taxistas no cuentan con ninguna prestación, de ahí que tienen confianza de que las autoridades les brindarán apoyo.



MANTIENE FERROCARRIL DE CARGA SU DINAMISMO FRENTE A LA CONTINGENCIA SANITARIA

El ferrocarril de carga movilizó, durante enero-abril de este año, 28 mil 868 millones de toneladas-kilómetro de bienes e insumos, cifra superior en un 3.80 por ciento a la del mismo periodo de 2019. Dicho incremento destaca el desempeño discreto de este modo de transporte durante abril. Pese a la influencia negativa de la emergencia sanitaria global, se movilizaron 6 mil 563 millones de toneladas-kilómetro, lo que significó un decremento de 12.85 por ciento respecto al mismo mes en 2019.

De acuerdo con los datos publicados en el Pulso del Sector Ferroviario Mexicano del mes de abril de 2020, se trasladaron por ferrocarril, 16 mil 718 millones de toneladas–kilómetro de bienes e insumos de importación y 3 mil 615 millones de exportación, lo que representó un movimiento de 20,334 millones de toneladas-kilómetro de tráfico internacional por ferrocarril. Lo anterior significa un incremento de 8.39 por ciento respecto a periodo enero-abril de 2019.

En el documento editado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), se informa que en el servicio ferroviario viajaron 14.28 millones de pasajeros entre enero y abril, de los cuales 14.19 millones corresponden a la modalidad de suburbano, con un decremento del 24.32 por ciento respecto a 2019. También, se trasladaron 89 mil 511 de pasajeros en otras modalidades.



Del total anterior, solo en abril de 2020 se movilizaron 1.25 millones de pasajeros en la modalidad de suburbano y 4 mil 806 pasajeros en otras modalidades. En conjunta suman 1.26 millones de pasajeros que representa un decremento del 72.02 por ciento.

Cifras que reflejan el impacto de las restricciones a la movilidad, derivadas de la emergencia sanitaria.

Para el periodo enero-abril, el Sistema Ferroviario Mexicano reportó mil 219 locomotoras (incremento de 0.16 por ciento respecto a 2019), 30 mil 424 carros operables (decremento de 3 por ciento en relación con 2019). Así mismo, el personal que labora en el sector está conformado por 15 mil 417 elementos: 12 mil 035 operativos y 3 mil 382 de confianza.

La ARTF publica el Pulso del Sector Ferroviario Mexicano, en un esfuerzo adicional de divulgación y difusión de la información más destacada del movimiento de carga y pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM).

El Pulso del Sector Ferroviario Mexicano para abril de 2020 puede consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/pulso-del-sector-ferroviario-abril-2020.

